Сергей РЕБРОВ: «Еще не решили, поедет ли Калитвинцев на сбор»

© ФК Динамо Киев. Сергей Ребров

Наставник київського «Динамо» на зустрічі з вболівальниками підбив підсумки минулого року та розповів про найближчі плани «біло-синіх».

- Сергію Станіславовичу, перше півріччя було дуже складним як для команди, так і для вболівальників. Чи будуть після перерви залучені до команди молоді футболісти – Дубінчак, Тимчик? Невже такі гравці, як Морозюк, Громов, Гладкий, сильніші за них?

- Я не люблю говорити про персоналії, про кожного окремо. Для мене команда − це всі футболісти «Динамо». Зараз ще не почалися збори, тому ми не можемо обговорювати, хто прийде. Тимчик вже грав за першу команду, багато інших гравців із U-19 тренуються з нами. Ви не назвали Циганкова, який вже став гравцем основного складу.

У Юнацькій Лізі чемпіонів вони грають зі своїми однолітками. У нас є надія на них, ми будемо їх використовувати. Але ми не можемо омолодити склад одразу на 100%. Найважливіша мета у них – не перемога у Юнацькій ЛЧ, а потрапити до основного складу київського «Динамо».

- Чи поїдуть Хльобас і Мякушко на збір із «Динамо»?

- Я розмовляю з усіма та даю шанс усім. Але «Динамо» – не команда експериментів. Ви бачите лише вершину айсберга, але я бачу всі тренування. Футболісти мають на тренуваннях віддавати всю душу «Динамо». Зараз Яремчук їде з нами на збори, на нього є надія. Він вийшов на певний рівень і, сподіваюся, не буде зупинятися.

- Яку книгу ви прочитали останньою та чи радите щось читати футболістам?

- Я радив деякі книги, але не всі до цього дослуховуються. Радив не всім, а тим, хто цікавиться. Мабуть, у футболістів мало часу. Останньою я прочитав книгу Гвардіоли, до цього – Андре Агассі. У тренерській роботі стикаєшся з ситуаціями, які потрібно вирішити з досвіду інших фахівців.

- Кого ви будете купувати в зимове трансферне вікно?

- Впевнений, що будь-яка команда має оновлюватися. Але не завжди є така можливість. Будемо на це сподіватися.

- Що скажете про перспективи Артура Рудька стати основним голкіпером «Динамо»?

- Він добре проявив себе у Лізі чемпіонів, виручав команду. Ми бачимо в ньому перспективу, як і в Ковалі та інших наших воротарях. У нас здорова конкуренція, на збір їде 4 голкіпери. Ми будемо віддавати перевагу тим, хто своєю роботою на тренуваннях буде доводити своє місце в команді. Єдиний критерій для усіх польових гравців та воротарів – робота на тренуваннях та бажання віддавати всю душу команді.

- Чи бувало у вас таке, що запасний гравець просив випустити його на поле?

- Раніше, коли я був гравцем, бували такі випадки. Але просили випустити не на заміну, а поставити в склад перед грою. Поки я працюю тренером, таких випадків ще не було.

- Скільки Сергій Ребров може витиснути лежачи, від грудей?

- В Англії це дійсно культура, там кожен гравець ходить у тренажерну залу до чи після тренувань. Футбол там атлетичний, фізично сильний. І гравці хочуть відповідати цьому рівню. Якщо ти не тиснув 100 кг, то до тебе ставилися не дуже шанобливо. Думаю, що своїм гравцям ми і так даємо достатнє фізичне навантаження на тренуваннях.

- Як ви вважаєте, «Шахтар» став сильнішим із новим тренером?

- Якщо «гірники» випереджають нас на 13 очок, значить, вони стали сильнішими. Але ми очікуємо, коли самі станемо сильнішими. У футболу коротка пам'ять. Два роки назад ми виграли чемпіонство, якого всі чекали дуже довго. У цьому сезоні ми будемо боротися, старатися, у нас ще є Кубок України. Ми готуємося повернутися до Ліги чемпіонів, для цього треба зробити велику роботу на зборах. Перед нами стоїть мета – вигравати в кожній грі, і у двох матчах із «Шахтарем» − обов᾿язково.

- Невже Гусєв настільки втратив форму, що клуб вирішив із ним розстатися?

- Колись я був капітаном і теж закінчував грати в «Динамо». Зараз багато молодих гравців, які прогресують. Я завжди вважав Олега своїм другом. Він усього заслужив своєю роботою. Прийшов час, коли він повинен отримати хороший контракт у хорошій країні. Він зараз програє конкуренцію. Гусєв дуже ерудований і сам бачить усі ці моменти. Впевнений, що у нього немає образ на мене, а у мене – на нього. Він єдиний в команді, хто, сидячи на заміні, може розминатися 45 хвилин, вийти на 5 хвилин та показати всього себе на полі. Дуже важко прощатися з такими футболістами.

- Наставник якої команди є для вас авторитетом?

- Мабуть, наставники, з якими я працював. У першу чергу, Валерій Васильович Лобановський. Усі тренери додавали щось у мій характер. Я вчуся у всіх наставників, які успішно працюють.

- Чому в цьому сезону у «Динамо» була гра, але не було результату?

- Через втрату концентрації. Не можна концентруватися лише на 99%. Яскравий приклад – матч в Олександрії, коли ми на секунду втратили концентрацію, пропустити безглуздий гол і втратили два очки.

- Якого футболіста ви бачите на позиції нападника?

- Я ніколи не казав, хто буде грати в основному складі. У нас немає 100-відсоткових гравців основи. Хто себе проявить, той і буде грати. У нас лишився чемпіонат і Кубок. На щастя, зараз мені не потрібно ставити до складу «блатних», у яких велика зарплата чи довгостроковий контракт. Деякі молоді гравці будуть тренуватися з нами та старатися потрапити до основи. Якщо футболісти першої команди не будуть працювати на 100%, то їм буде складно утримати своє місце.

- Якби можна було повернути час назад, який матч ви б переграли, щоб змінити результат?

- Всі чудово знають цей матч − це домашня гра з «Баварією». Коли ми вигравали 3:1 і в кінцівці пропустили два м’ячі.

- Чи зіграють Гусєв і Шовковський прощальний матч?

- Цілі покоління динамівців заслуговують на прощальні матчі. Наприклад, команда 1998-99 років, де взагалі складно когось виділити, стовідсотково його заслужила. Тоді була команда, яку боялася вся Європа.

Я б із задоволенням провів такий матч і зіграв би в ньому. Але не все залежить від мене і я найменше зараз думаю про це.

- Чи покине Ярмоленко «Динамо» взимку?

- Це складне питання. Я ніколи не відмовлюся від цього гравця, він характеризує нашу команду. Зараз його час перейти в хороший закордонний клуб. Але він заслужив піти не безкоштовно. Багато тренерів в Англії та Ньоні цікавилися у мене ним, його характером. Я завжди даю лише позитивні характеристики. Але вирішувати йому та президенту. Повторюся, що я ніколи не відмовлюся від такого футболіста.

- Як ви ставитеся до нової формули чемпіонату Україну?

- Мені вона не подобається. Ми скоротили чемпіонат до 12 команд, але ігор проводимо вдвічі більше. Ми два місяці грали через два на третій день. Навіщо робити такий графік для команд, які виступають у єврокубках? Думаю, що це неправильно.

- Над ким Ребров найчастіше жартує на тренуваннях?

- Коли я був гравцем, то міг пожартувати. Але не думаю, що тренер має над кимось жартувати. Я можу викликати гравця до себе та поговорити з ним і з жартами, і серйозно.

- Як ви ставитеся до китайського трансферного ринку?

- Я поки треную лише 2,5 року, мені такі пропозиції не надходили. Я негативно ставлюся до таких високих зарплат. Зараз туди їдуть гравці, які б прикрасили будь-яку команду Європи. На жаль для нас та на щастя для Азії.

- Чи заміняє тренерство ті відчуття та емоції, які ви отримували, будучи гравцем?

- Коли ти гравець, то працюєш 90 хвилин, а потім можеш відпочивати. У тренерів робота починається після гри та триває до наступного матчу. Футболісти витрачають в основному фізичні емоції, тренери – зовсім інші.

- З якої причини ваші гравці так мало б᾿ють з дальньої дистанції?

- Ми проводимо 90% ігор проти команд, які компактно обороняються та грають на контратаках. Я теж кажу футболістам, що потрібно більше наносити ударів із дальньої дистанції. Минулого року ми протягом даного відрізку забили 58 голів, у цьому – 52. Пропустили – 12, у цьому – 28. Тому зараз потрібно більше звертати увагу не на те, скільки ми б᾿ємо з-за меж штрафного, а на те, скільки ми пропускаємо.

- Чи хочете віддати сина у футбол чи інший вид спорту?

- Подивимося. Зараз він кричить дуже багато. Це буде його вибір. Мій старший син Дмитро, який живе в Лондоні, любить футбол і займається ним. Якщо Микита, якому всього рік, обере футбол, ми будемо раді та допоможемо йому.

- Як команда пережила виліт із Ліги чемпіонів та чи можна занести цей єврокубковий сезон в актив?

- Якщо ми не знаємо історії, то не можемо рухатися далі. Це дуже хороший досвід. У жодному матчі, який ми програли в Лізі чемпіонів, ми не поступилися за грою. Хіба що в матчі з «Наполі» вдома, коли суперник зіграв дуже потужно. Ми програвали через недостатню концентрацію в кожному моменті. Ми заслужено вилетіли з Ліги чемпіонів, тому що допускали помилки. Зараз ми їх проаналізуємо та виправимо.

- Чи потрібен команді психолог?

- Я читаю книги з психології. Робота тренера охоплює багато аспектів, у тому числі психологічний. Команда – це кожний гравець, до якого потрібно знайти підхід, розмовляти. Особливо до футболістів, які не потрапляють до складу, для них потрібно знаходити мотивацію. Коли я грав у «Тоттенхемі», до нас приходив психолог. Ми закривали очі, передавали один одному ручку та розказували хто кому віддає пас. Виходячи з кімнати, ми всі сміялися та розуміли, що на полі нам це не допомагає. Зараз у потрібний момент я намагаюся прийти на допомогу хлопцям, як і мій тренерський штаб.

- Чи правда, що Яремчук і Калітвінцев поїдуть на збори з «Динамо»?

- Яремчук однозначно їде, а з Калітвінцевим у нас поки не вирішено.

- Чи є у вас життєве кредо?

- У мене немає жодних кредо. На щастя, я працював із тренерами, які прищепили мені щоденну роботу. Це найважливіше в усіх сферах – думати, за рахунок чого ти можеш розвиватися. Це я намагаюся прищепити гравцям і вимагаю від себе.

- Які перспективи у «Динамо» U-19, чи зможе команда дійти до фіналу Юнацької Ліги чемпіонів?

- І у вас, і у мене є надії на цю команду. «Шахтар» зіграв у фіналі Юнацької ЛЧ кілька років тому. Скільки футболістів зараз грає в основній команді? Один, другий рідко виходить на заміну. З моменту фіналу «Шахтаря» пройшло два роки, а ми вже зараз вимагаємо, щоб наші гравці виходили в основному складі «Динамо». Але я буду давати їм шанс і сподіваюся, що вони виграють Юнацьку Лігу чемпіонів.

- Яку позицію «Динамо» варто підсилити в зимове трансферне вікно?

- Якщо я вам скажу, яку позицію потрібно підсилити, це побачить мій гравець, який грає на цій позиції, і подумає – а чого я взагалі їду на збори?

Вчора ми розмовляли з президентом. У нас є контакт, ми спілкуємося 24 години на добу. Але ми не можемо це розголошувати.

- Чи хотіли б ви спробували себе тренером молоді?

- Із задоволенням. Я прочитав книгу Гвардіоли, де він розповідає правильні речі. Молодих гравців тренувати легше, у них горять очі, вони слухають тебе з відкритим ротом. Серед старших гравців мало хто мене так слухає. Тому я б із задоволенням потренував молодь.

- За які якості ви дали Гладкому можливість захищати кольори «Динамо»?

- Я вибрав цього гравця, він їде з нами на збори. Я дав йому шанс і вірю в нього. Раніше ми купували гравців за серйозні гроші, а потім віддавали їх у оренду, відбивали ці гроші… Завжди непросто переходити з «Шахтаря» в «Динамо», але коли я розмовляв із Гладким, то побачив, що він готовий битися за емблему нашого клубу. Він паше на тренуваннях. Ви бачите лише вершину айсберга. У нас багато нападників, Олександра ми брали за якості, яких немає у інших. Я хотів би, щоб наші форварди були різносторонніми та відповідали різним моделям гри.

- Як у гравців може бути брак концентрації, якщо вони грають у такому клубі, як київське «Динамо»?

- Коли ми володіємо м’ячем по 70 відсотків, складно зберігати концентрацію в обороні. Коли ви сидите на лекції, то втрачаєте концентрацію вже на другій парі або навіть через п᾿ять хвилин. Футболісти – такі ж люди. Іноді наприкінці гри вони навіть нічого не чують. Вони втомлюються, коли постійно зламують оборону, та втрачають концентрацію. Але ми намагаємося над цим працювати.

- Чому так виріс попит на українських гравців у Туреччині?

- Тому що впав попит на цих гравців в українському чемпіонаті. Раніше їм достатньо платили тут, вони були затребувані. Якщо футболісти можуть заробляти більше в Туреччині, то будуть грати там. Але особисто я, погравши в Туреччини, із опаскою ставлюся до цієї країни.

- Хотілося б подякувати вам за позицію щодо деяких телеканалів…

- У біографії Фергюсона я прочитав наступне питання – як ви ставитеся до експертів, які, закінчивши кар’єру, приходять на телебачення та обговорюють інших гравців. Фергюсон відповів, що негативно. Вони заради своєї значимості намагаються занурити футболістів у лайно.

Ми віддаємо всю душу. Усі люди, які працюють разом зі мною, віддають усе для команди.

- Чи хотіли б ви в майбутньому ще раз зіграти у зв᾿язці з Шевченком?

- Я б із задоволенням зіграв із Андрієм. Він у хорошій фізичній формі, багато грає у теніс, як і я. Я зараз не можу повноцінно грати у футбол, маю великі проблеми з колінами через попередні травми. Тому я більше граю в теніс. Особливо якщо буде переповнений стадіон… Ми будемо найбруднішими. (Посміхається)

- Зараз ми бачимо, що футболісти «Динамо» віддають багато пасів всередині поля, але мало проникаючих передач. Чи буде підсилення в плані атаки?

- Ми працюємо над усім. Але ви не бачите статистики – скільки проникаючих передач іде у штрафну. Розмовляючи з футболістами, я маю показати їм статистику. Ми над цим компонентом будемо обов᾿язково працювати на зборах. Так, «Шахтар» більше віддає проникаючих передач, але не можна у «гірників» відібрати найкраще, що у них є – швидкий вихід у контратаки, бо вони мають швидкісних футболістів, які довго грають разом. У другій половині сезону ми зробили поправку та більше виходили в контратаки, більше забили м’ячів. Із задоволенням будемо працювати над цим компонентом на зборах.

Источник — 1927

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