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Ворскла претендует на голкипера Шахтера

Вратарь донецкого «Шахтера» Богдан Сарнавский тренируется с командой Василия Сачко

  • 14.01.2017 09:52
  • 428 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер. Богдан Сарнавский
© ФК Шахтер. Богдан Сарнавский
Полтавская «Ворскла» просматривает группу потенциальных новичков перед вылетом на сбор в Турцию. Среди них и 21-летний голкипер Богдан Сарнавский, который после разрыва контракта с «Шахтером» последние три с половиной месяца провел в «Уфе» (716 минут в десяти матчах за молодежную команду российского клуба).
 
Сейчас Сарнавский тренируется в «Ворскле» и может продолжить карьеру в этой команде.
 

Источник — MatchDay

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Комментарии
    Ihor8
    online
      Ihor8, 14.01.2017 10:11
    0
    Нахер им нужен этот вечный гуляка????????????
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