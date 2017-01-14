Ворскла претендует на голкипера Шахтера

© ФК Шахтер. Богдан Сарнавский

Полтавская «Ворскла» просматривает группу потенциальных новичков перед вылетом на сбор в Турцию. Среди них и 21-летний голкипер Богдан Сарнавский, который после разрыва контракта с «Шахтером» последние три с половиной месяца провел в «Уфе» (716 минут в десяти матчах за молодежную команду российского клуба).

Сейчас Сарнавский тренируется в «Ворскле» и может продолжить карьеру в этой команде.

Источник — MatchDay

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