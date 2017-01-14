Динамо выходит из отпуска

© ФК Динамо Киев. Сергей Ребров

Зимний отпуск киевского «Динамо», который начался 12 декабря сразу после матча чемпионата Украины против донецкого «Шахтера» (12 декабря), вчера официально завершился.

Сегодня во второй половине команда Сергея Реброва соберется на своей базе в Конча-Заспе и после общего собрания проведет первую тренировку в 2017 году. Впрочем, это занятие в большей степени будет носить довольно условный характер — футболисты, в основном, ограничатся пробежкой.

В течение субботы и воскресенья динамовцы, как это обычно происходит после отпуска, будут проходить медицинский осмотр в столичной клинике «Борис». А уже в понедельник команда отправится в испанскую Марбелью, где начнет уже активную подготовку ко второй части сезона: динамовцев ждут двухразовые тренировки, совмещенные с контрольными матчами.

За период первого сбора «Динамо» проведет пять контрольных поединков (правда, в этом графике не исключены незначительные изменения):

21 января. «Динамо» — «Санкт-Паули» (Германия)

22 января. «Динамо» — «Тяньцзинь Теда» (Италия)

25 января. «Динамо» — «Лиферинг» (Австрия)

29 января. «Динамо» — «Сувон Самсунг Блювингз» (Южная Корея)

30 января. «Динамо» — ЦСКА (София, Болгария)

Добавим, что в Марбелью «Динамо» отправится вместе со своими молодежной и юношеской командами, которые будут проводить свои сборы в непосредственной близости от первой команды.

Что касается перечня футболистов, которые в составе «Динамо» будут работать на первом сборе, то в нем всё еще вносятcz изменения. Пока однозначно можно говорить лишь о вратарской обойме: в Марбелье с первой командой будут работать следующие четыре голкипера — Максим Коваль, Артур Рудько, Георгий Бущан и Владимир Маханьков.

Источник — Динамо Киев от Шурика

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.