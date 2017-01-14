Катальди перешел в Дженоа

На страницах своего официального сайт футбольный клуб Дженоа объявил об очередном приобретении. Новичком «грифонов» стал хавбек Лацио Данило Катальди. 22-летний игрок был взят в полугодичную аренду до конца текущего сезона. Катальди выбрал себе футболку с номером 94.
В этом сезоне полузащитник провел за Лацио 11 матчей, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.