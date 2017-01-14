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Катальди перешел в Дженоа

Полузащитник «Лацио» перебрался в Геную

  • 14.01.2017 09:17
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На страницах своего официального сайт футбольный клуб Дженоа объявил об очередном приобретении. Новичком «грифонов» стал хавбек Лацио Данило Катальди. 22-летний игрок был взят в полугодичную аренду до конца текущего сезона. Катальди выбрал себе футболку с номером 94.
 
В этом сезоне полузащитник провел за Лацио 11 матчей, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей.
 

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