«Красная» битва и опасные для зубов Гвардиолы «ириски»

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Английская Премьер-лига возвращается после почти двухнедельного перерыва. Отгремели битвы в Кубке Англии и Кубке лиги, футболисты вновь готовы выйти на поле в матчах английского первенства.

Старый чемпион vs. новый чемпион?

Вечером субботы «Лестер» примет лондонский «Челси». Наверное, все, что можно было сказать про «Лестер», уже сказано. Команда-сенсация, выигравшая в прошлом сезоне чемпионат Англии, в текущем первенстве выступает далеко не так удачно. Конечно, повторения подвига от «лис» никто и не ждал, все специалисты единогласно предсказывали им спад, и он не замедлил случиться, на текущий момент команда занимает 15-е место в турнирной таблице. Стоит отметить, что и выступления в Лиге чемпионов отняли у непривычной к этому команды немало сил. И все же «Лестер» остается неудобным и жестким соперником, вспомним хотя бы недавнюю пощечину «Манчестер Сити» в виде победы 4:2.

«Челси» же вполне заслуженно считается фаворитом текущей чемпионской гонки. Антонио Конте создал в Лондоне машину, по эффективности напоминающую «аристократов» в золотые времена Моуриньо. Серия из 13-ти побед подряд, прерванная «Тоттенхэмом» только в прошлом туре, о многом говорит.

Вполне вероятно, что нас ждет битва старого чемпиона против нового триумфатора. До конца сезона еще немало времени, случиться может всякое, но именно такой видится картина перед поединком. В любом случае, борьба будет непростой, если «Челси» хочет затравить «лис» в их логове, им придется немало постараться.

«Лестер» – «Челси»

14 января, 19:30. Лестер, «Кинг Пауэр»

Котировки БК «Олимп»

П1 - 4.87 Х - 3.77 П2 - 1.77

ЛЕСТЕР – ЧЕЛСИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

«Ириски» для Гвардиолы

«Мне самому нужно время на адаптацию в АПЛ», – говорил главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в начале января после победы над «Бернли» (2:1). И каталонского тренера можно понять, «горожане» блестяще начали сезон, но к середине чемпионата несколько выдохлись и сейчас занимают четвертую строчку турнирной таблицы, что никак не соответствует амбициям команды.

Легких очков у «Манчестер Сити» в этом туре (да и бывают ли легкие очки в АПЛ?) не предвидится – команда едет в гости к «Эвертону». «Ириски» привычно держатся на седьмом месте, сразу за группой лидеров, на 9 очков отставая от топ-6. В числе недавних крупных успехов у «ирисок» победа над «Арсеналом» (2:1), да и вообще в последних пяти матчах «Эвертон» добыл 10 очков, что является очень хорошим показателем.

Так что в воскресенье днем можно будет воочию понаблюдать, не завязнут ли «ириски» в зубах у пока еще не приноровившегося к новому чемпионату Пепа Гвардиолы.

«Эвертон» – «Манчестер Сити»

15 января, 15:30. Ливерпуль, «Гудисон Парк»

Котировки БК «Олимп»

П1 - 4.37 Х - 3.85 П2 - 1.83

ЭВЕРТОН – МАНЧЕСТЕР СИТИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Чей красный краснее?

Центральным поединком 21-го тура АПЛ станет не нуждающееся в дополнительных представлениях противостояние «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». «Красные дьяволы» и просто «красные», Жозе Моуриньо и Юрген Клопп, напор, скорость, бескомпромиссная борьба – все это ждет любителей футбола уже вечером воскресенья.

Неунывающий Клопп спокойно реагирует на второе место своей команды в турнирной таблице. «Представьте, как раздражены в «Челси», поскольку они выиграли 13 матчей подряд, а мы всего в шести очках позади», – шутил тренер «красных» совсем недавно.

У Жозе Моуриньо в «Манчестер Юнайтед» дела пока идут далеко не так гладко, как хотелось бы поклонникам команды, но «The Special One», кажется, уже нащупал нити управления «красными дьяволами», казалось, безнадежно потерянные после ухода на пенсию сэра Алекса Фергюсона. В минувшую субботу «МЮ» разбил «Рединг» в поединке Кубка Англии (4:0), впервые с 2009-го года доведя свою победную серию до восьми матчей, учитывая все турниры. Так что «красные дьяволы» готовы устроить «красным» настоящий ад.

Прогнозировать исходы таких игр – дело гиблое. Судьбу встречи может решить одно-единственное удачное касание. Но можно абсолютно быть уверенными в том, что зрителей ждет футбол самого высокого класса.

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»

15 января, 18:00. Манчестер, «Олд Траффорд»

Котировки БК «Олимп»

П1 - 2.14 Х - 3.37 П2 - 3.66

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД – ЛИВЕРПУЛЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Все матчи 21-го тура:

Джейми СТИВЕНС

Источник — Sport.ua

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