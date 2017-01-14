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Кубок Африки. Семерка звезд черного континента

Сегодня в Габоне стартует Кубок африканских наций

  • 14.01.2017 10:35
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В субботу в Габоне стартует Кубок африканских наций или, просто, Кубок Африки-2017. 16 сборных будут выяснять, кто же сильнее на африканском континенте.

Sport.ua предлагает познакомиться с топ-звездами турнира, отобрав семерку самых дорогих футболистов Кубка Африки.

Пьер-Эмерик Обамеянг, «Боруссия» Д, сборная Габона. 45 миллионов евро.


Фото - Mirror

Нападающий дортмундской «Боруссии» - главная звезда турнира, даже, несмотря на то, что по итогам 2016 года ему не досталась награда лучшему футболисту Африки.

В текущем сезоне форвард провел за дортмундский клуб 22 поединка, забил 20 голов, отдал четыре результативных передачи.

Так совпало, что Обамеянг представляет страну-хозяйку турнира, поэтому внимание местной прессы будет усиленно в разы.

Калиду Кулибали, «Наполи», сборная Сенегала. 30 миллионов евро.


Фото - Bleacher Report

25-летний защитник сборной Сенегала является столпом обороны неаполитанцев. С момента прихода в «Наполи» Кулибали отыграл 103 поединка за неполных 3 сезона.

К слову, как раз после перехода в «Наполи» Кулибали заметили в сборной, где он дебютировал лишь в 2015-м году. С того момента Калиду провел за национальную команду 8 поединков.

Как часто бывает у африканцев, у них двойное гражданство, второе, часто, французское. Кулибали не исключение, за молодежную сборную Франции у него 11 поединков.

Мохаммед Салах, «Рома», сборная Египта. 30 миллионов евро.


Фото - ESPN FC

Салах в свои 24 года является одним из самых известных африканских игроков, играющих в Европе. Конечно, это не Туре и не Это`О, но имя Салаха на слуху уже довольно долго. Шутка ли, но на счету вингера 47 матчей за сборную!

В текущем сезоне Салах отыграл за «Рому» 21 поединок, забил 9 мячей, заработал 6 ассистов – отличные показатели!

Рияд Марез, «Лестер», сборная Алжира. 30 миллионов евро.


Фото - Daily Star

Минувший год, наверное, лучший в карьере Мареза. Атакующий полузащитник в один год стал чемпионом Англии и получил звание лучшего игрока Африки, опередив Обамеянг.

Всего-то три года назад «Лестер» купил Мареза у «Гавра» за жалкие полмиллиона евро.

В текущем сезоне, несмотря на ужасную игру «лис» в чемпионате, показатели Мареза остаются на приличном уровне – 26 матчей, 7 голов, 4 ассиста.

Садио Мане, «Ливерпуль», сборная Сенегала. 30 миллионов евро.


Фото - Liverpool FC

Еще одна звезда сборной Сенегала и чемпионата Англии. Прошлым летом «Ливерпуль» выкупил Мане у «Саутгемптона» за 35 миллионов фунтов. Вряд ли мерсисайдцы прогадали – 21 матч, 9 голов и 7 ассистов – хороший результат для нападающего.

За сборную Мане играет с 2012 года, на его счету 10 голов в 33 матчах.

Ислам Слимани, «Лестер», сборная Алжира. 25 миллионов евро.


Фото - Leicester City

Центрфорвард сборной «Алжира» присоединился к «Лестеру» в конце трансферного окна, перейдя из «Спортинга» за солидные 25,5 миллионов фунтов стерлингов. Слимани пока не оправдывает вложенных в его покупку средств – 6 голов в 16-ти матчах как-то слабовато для такой дорогой покупки.

В составе сборной Алжира нападающий забивает в среднем в каждом втором матче – 23 гола в 46 поединках.

Эрик Байи, «Манчестер Юнайтед», сборная Кот-д`Ивуара. 25 миллионов евро.


Фото - Football Factz

Байи летом стал игроком «МЮ», перейдя из «Вильярреала» за солидные 33 миллиона евро. С того момента защитник сыграл 17 поединков за манкунианцев.

Защитников всегда тяжелее оценивать, так как у них меньше всего результативных действий на поле, такие себе темные лошадки.

Байи дебютировал за национальную команду ровно два года назад, как раз на Кубке Африки. С тех пор Эрик провел за Кот-д`Ивуар 17 матчей.

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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