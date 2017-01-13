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Дэвид МОЙЕС: «Слова Ленса позорны и неуважительны»

Специалист отреагировал на резонансное заявление нидерландского хавбека

  • 13.01.2017 22:55
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  • 1 комментария
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ФК Сандерленд. Дэвид Мойес
© ФК Сандерленд. Дэвид Мойес

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес отреагировал на слова полузащитника команды Джермейна Ленса. Нидерландский вингер ранее заявил, что вылет клуба из АПЛ облегчил бы ему переход в «Фенербахче», за который он выступает на правах аренды.

«Его слова позорны и неуважительны по отношению к клубу, который владеет правами на него. Не мог себе представить, что кто-то скажет подобное о команде, за которую он играл. Не знаю, нужен ли теперь Ленс кому-то в «Сандерленде», — сказал Мойес.

Источник — Sky Sports

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Комментарии
    maverik_fo
    online
      maverik_fo, 13.01.2017 23:27
    -2
    Да эта гнида продажная,ни как не сложит себе цену тварь, ни кому не нужна.
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