Дэвид МОЙЕС: «Слова Ленса позорны и неуважительны»

© ФК Сандерленд. Дэвид Мойес

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес отреагировал на слова полузащитника команды Джермейна Ленса. Нидерландский вингер ранее заявил, что вылет клуба из АПЛ облегчил бы ему переход в «Фенербахче», за который он выступает на правах аренды.

«Его слова позорны и неуважительны по отношению к клубу, который владеет правами на него. Не мог себе представить, что кто-то скажет подобное о команде, за которую он играл. Не знаю, нужен ли теперь Ленс кому-то в «Сандерленде», — сказал Мойес.

Источник — Sky Sports

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