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Гладкий едет на сборы с Динамо

Сергей Ребров продолжает верить в опытного форварда

  • 13.01.2017 22:44
  • 866 просмотров
  • 10 комментария
Метки
fcdynamo.kiev.ua. Александр Гладкий
© fcdynamo.kiev.ua. Александр Гладкий

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров заявил о том, что Александр Гладкий проведет сборы с киевским клубом.

«Гладкий едет с нами на сборы. Этого игрока выбрал я. Да, он не забил ни одного мяча в первой части чемпионата, но как раньше я верил в него, так и сейчас мы дадим ему шанс.

Когда-то было достаточно игроков, которых мы покупали за серьезные деньги, подписывали контракт на пять лет, а эти игроки сидели и ничего не показывали, мы их отдавали в аренду, ждали предложений, чтобы отбить хоть какие-то деньги.

Гладкий пришел в команду бесплатно. Когда я разговаривал с ним, то видел его желание сражаться за эмблему клуба. Если бы я этого не видел, то его бы здесь не было.

И сейчас он, когда попадает в 18 или не попадает, но он выходит и пашет на тренировке. Вы видите вершину айсберга: он не забил много мячей, кому-то он нравится, кому-то нет, но он делает то, что может», – сказал Ребров.

Ранее сообщалось, что Гладкий может перейти в стамбульский «Фенербахче».

Источник — Трибуна

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Комментарии
    zonders_comand
      zonders_comand, 13.01.2017 22:47
    0
    пффффф
    Ссылка
    Иван Петров
      Иван Петров, 13.01.2017 22:52
    0
    омг
    Ссылка
    Иван Петров
      Иван Петров, 13.01.2017 22:52
    -1
    продайте его на..й!!!
    Ссылка
    John Jumriday
      John Jumriday, 13.01.2017 22:56
    0
    главное - тренировки ж, а не игра на поле!
    Ссылка
    bonv
      bonv, 13.01.2017 23:04
    +1
    жесть. Турки розкусили
    Ссылка
    Дьявол
      Дьявол, 13.01.2017 23:13
    -1
    Капец, его, судя по всему, даже за мешок картошки никто брать не хочет... Даже турки...(((
    Ссылка
    serghinho
    online
      serghinho, 13.01.2017 23:14
    +1
    На заміни можна буде випускати, але не більше
    Ссылка
    Василий Ковальский
    online
      Василий Ковальский, 13.01.2017 23:14
    +1
    Турки закончили отмечать НГ и протрезвели
    Ссылка
    kusko
    online
      kusko, 13.01.2017 23:16
    -1
    Вряд ли бы Гладкого бесплатно захотел подписать даже клуб Макеевуголь.
    Ссылка
    Hawkins
    online
      Hawkins, 13.01.2017 23:33
    0
    Когда-то было достаточно игроков, которых мы покупали за серьезные деньги, подписывали контракт на пять лет, а эти игроки сидели и ничего не показывали, мы их отдавали в аренду, ждали предложений, чтобы отбить хоть какие-то деньги.

    Ну даже не знаю. Меньше Гладкого за последние годы, наверное, только Андре показал.
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