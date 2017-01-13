Гладкий едет на сборы с Динамо

© fcdynamo.kiev.ua. Александр Гладкий

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров заявил о том, что Александр Гладкий проведет сборы с киевским клубом.

«Гладкий едет с нами на сборы. Этого игрока выбрал я. Да, он не забил ни одного мяча в первой части чемпионата, но как раньше я верил в него, так и сейчас мы дадим ему шанс.

Когда-то было достаточно игроков, которых мы покупали за серьезные деньги, подписывали контракт на пять лет, а эти игроки сидели и ничего не показывали, мы их отдавали в аренду, ждали предложений, чтобы отбить хоть какие-то деньги.

Гладкий пришел в команду бесплатно. Когда я разговаривал с ним, то видел его желание сражаться за эмблему клуба. Если бы я этого не видел, то его бы здесь не было.

И сейчас он, когда попадает в 18 или не попадает, но он выходит и пашет на тренировке. Вы видите вершину айсберга: он не забил много мячей, кому-то он нравится, кому-то нет, но он делает то, что может», – сказал Ребров.

Ранее сообщалось, что Гладкий может перейти в стамбульский «Фенербахче».

Источник — Трибуна

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