Макаренко отказался продлевать контракт с Динамо

Защитник «Динамо» Евгений Макаренко отказался продлевать трудовое соглашение с киевским клубом. Об этом сообщил главный тренер столичной команды Сергей Ребров.
Действующий контракт футболиста заканчивается летом 2017 года. Уже сейчас футболист может подписать предварительный контракт с любым клубом.
Ранее сообщалось, что португальский «Спортинг» заинтересован в услугах Макаренко.
Источник — Xsport
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