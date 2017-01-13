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Макаренко отказался продлевать контракт с Динамо 23:35 — emre.aka.hwk В свое время стал основным, потому что лучше Тремулинаса понимал "Камон плей" от Олега ...

Гладкий едет на сборы с Динамо 23:33 — emre.aka.hwk Когда-то было достаточно игроков, которых мы покупали за серьезные деньги, подписывали контракт н... 23:16 — kusko Вряд ли бы Гладкого бесплатно захотел подписать даже клуб Макеевуголь.

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Динамо ведет трех украинских футболистов 23:19 — dydyyura суркисам динамо нужно продавать, пусть останется хоть какая то о них память (не как о Ярославском...