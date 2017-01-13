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Макаренко отказался продлевать контракт с Динамо

Защитник киевлян уйдет из команды свободным агентом

  • 13.01.2017 22:24
  • 2153 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Евгений Макаренко
© ФК Динамо Киев. Евгений Макаренко

Защитник «Динамо» Евгений Макаренко отказался продлевать трудовое соглашение с киевским клубом. Об этом сообщил главный тренер столичной команды Сергей Ребров.

Действующий контракт футболиста заканчивается летом 2017 года. Уже сейчас футболист может подписать предварительный контракт с любым клубом.

Ранее сообщалось, что португальский «Спортинг» заинтересован в услугах Макаренко.

Источник — Xsport

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Комментарии
    Rustam OldBoy
      Rustam OldBoy, 13.01.2017 22:43
    -10
    їх з Антунешом треба обох відпускати. Краще б Селіну дали шанс.
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    Виталий Меркулов
      Виталий Меркулов, 13.01.2017 22:44
    0
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    serghinho
    online
      serghinho, 13.01.2017 23:02
    -2
    Баласт! З 2008 року за основний склад зіграв аж 29 матчів. Антунеша туди ж!
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    Hawkins
    online
      Hawkins, 13.01.2017 23:35
    0
    В свое время стал основным, потому что лучше Тремулинаса понимал "Камон плей" от Олега Владимировича.
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