Виталий ПРИНДЕТА: «Чемпионат Греции немного сильнее украинского»

© depo.ua. Виталий Приндета

Екс-гравець «Волині» Віталій Приндета порівняв чемпіонати Греції та України, а також розповів чому не поїхав би грати за російський клуб.

- Які головні відмінності між грецьким і українським футболом ви б виділили?

- В Україні є хороші команди - «Шахтар», «Динамо», «Зоря». В Греції є яскраво виражений лідер - «Олімпіакос». Але решта команд можуть з усіма грати на рівних і вони по силі не слабші, ніж в Україні. Тут більша конкуренція. Команда з останнього місця може виграти в лідера. На мою думку, тут чемпіонат трішки сильніший, ніж в Україні. І поля в кращому стані.

- Багато українських футболістів зараз мають пропозиції з Росії і погоджуються на них. Чи були у вас пропозиції з цієї країни і як ви ставитеся до таких рішень?

- Особисто в мене пропозицій від російських клубів не було. Але, якби й були, то зараз такі відносини між Україною і Росією, що я б не погодився туди їхати, навіть, якщо б мені запропонували хороший контракт. Якщо була б інша ситуація, тоді - можливо. Але кожному своє. Кожен особисто приймає рішення. Не знаю, яка їхня мотивація. Можливо, вони думають, що там кращий чемпіонат. Можливо, фінансова сторона їх приваблює. Не знаю. Я негативно до цього ставлюся.

Источник — Depo.ua

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