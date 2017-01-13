Сергей РЕБРОВ: «Никогда не откажусь от Ярмоленко»

© ФК Динамо Киев. Сергей Ребров

Наставник «Динамо» Сергей Ребров рассказал о роли Андрея Ярмоленко в киевском клубе.

«Я никогда не откажусь от Ярмоленко, ведь Андрей сейчас характеризует нашу команду. Но мы все прекрасно понимаем, что он созрел для перехода в хороший зарубежный клуб. Однако я уверен, что игрок такого уровня заслужил уходить не бесплатно.

Многие европейские тренеры постоянно о нем спрашивают, интересуются, какой у него характер. В свою очередь, я всегда даю только положительную характеристику об Андрее, потому что я его прекрасно знаю. В данной ситуации принимать решение только президенту и самому футболисту. Тем не менее, повторюсь, от этого игрока я не откажусь никогда», — сказал Ребров во время традиционной ежегодной встречи с болельщиками.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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