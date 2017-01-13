Сергей РЕБРОВ: «Уверен, что у Гусева никаких обид на меня нет»

© Sport.ua. Сергей Ребров

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров на традиционной встрече с болельщиками ответил на вопрос об уходе из команды Олега Гусева.

«Понимаете, когда-то я тоже заканчивал в «Динамо», будучи его капитаном. Каждому футболисту приходит какое-то время. У нас много молодых игроков, которые прогрессируют, и мы все их хотим видеть в «Динамо». Я очень уважаю Олега, всегда считал его своим другом. Сейчас, конечно, у нас отношения немножко другие, но это человек, который всего добился своей работой.

Я говорил с Олегом. Сейчас, наверное, то время, когда он должен получить хороший контракт в хорошей стране и спокойно играть и жить с семьей. Но здесь, к сожалению, он уже проигрывает конкуренцию. Не знаю, согласен ли он с этим. Но Олег — очень эрудирован и очень хорошо разбирается в жизни. И хорошо видит все эти моменты. Уверен, что у него никаких обид на меня нет. И у меня никогда не было и не будет на него обид, потому что это тот игрок (наверное, единственный в команде), который может разминаться 45 минут для того, чтобы выйти на замену на 5 минут и отдать все на поле. Очень тяжело прощаться с такими футболистами», — сказал Ребров.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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