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Агент Лучкевича: «Никакой России, Турции или Азии»

Полузащитник «Днепра» ждет серьезного предложения

  • 13.01.2017 19:36
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ФК Днепр. Валерий Лучкевич
© ФК Днепр. Валерий Лучкевич

Футбольный агент Олег Смалийчук прокомментировал будущее Валерия Лучкевича.

- Ходят слухи, что ваш клиент Валерий Лучкевич покинет «Днепр» этой зимой?
- Я не комментирую слухи. Не нужно быть большим экспертом, что бы понимать, насколько большое футбольное будущее у Валеры Лучкевича. Но мы никуда не спешим. Зачем? На сегодняшний день Валеру все устраивает в «Днепре», он счастлив здесь. Клуб тоже рассчитывает на него как на одного из лидеров.

Никакой России, Турции или Азии. Если Валера куда-то и перейдет этой зимой, то это будет значительный шаг вперед в его карьере. Да и «Днепр» должен получить за свой талант соответствующее вознаграждение. Валера Лучкевич - дорогой игрок. И дешевые проекты нас не интересуют.

Источник — Динамомания

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