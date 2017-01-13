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ШАРАН: «Первым соперником на сборах станет казахстанский Алтай»

Главный тренер «Александрии» — о подготовке команды ко второй половине сезона

  • 13.01.2017 19:28
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alsport.com.ua, Владимир Шаран
© alsport.com.ua, Владимир Шаран

Наставний «Александрии» Владимир Шаран рассказал о спаррингах команды на сборах в Турции, а также уточнил информацию о травмированных игроках команды.

«Традиций мы не меняем, - сказал Шаран. - Вновь, как и в прошлые годы, местом нашей дислокации на турецком сборе станет отель Gold City в Алании. Во время пребывания в Турции основное внимание будет уделено физической подготовке. За две недели сбора у нас запланировано четыре контрольных матча с представителями разных чемпионатов. Первым соперником станет казахстанский клуб «Алтай» - с ним мы померяемся силами 19 января. Затем нас ждет встреча с одной из наиболее известных команд Болгарии - софийской «Славией», которая намечена на 22-е число. Третий спарринг должен состояться 25-го - в тот раз нашим соперником будет румынский клуб «Газ-Метан». Под конец сбора сыграем с молдавской «Зарей» из Бельц - этот поединок пройдет 27 января.

Долгое время не игравший из-за травмы Павел Мягков уже восстановился и приступил к работе. Вновь в строю и Юрий Путраш, который также пропустил ряд матчей осенней части сезона в связи с повреждением. А вот Артем Полярус, к сожалению, травмирован. Однако мы берем его с собой на турецкий сбор, чтобы он мог постепенно восстанавливаться», - добавил главный тренер «Александрии».

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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