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Филипп БУДКОВСКИЙ: «Сам хочу посмотреть – уровень ли я для Шахтера»

Нападающий счастлив после возвращения в родной клуб

  • 13.01.2017 19:06
  • 368 просмотров
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Метки
dynamo.kiev.ua
© dynamo.kiev.ua

Филипп Будковский, который вернулся в «Шахтер», дал эксклюзивное интервью каналам «Футбол 1»/«Футбол 2».

- Конечно, рад возвращению в команду. Всегда приятно вернуться – тем более, в «Шахтер». Надо будет показать свои лучшие качества на сборах.

Мне сказали, что надо вернуться в «Шахтер», потому что клуб решил просмотреть меня на сборах.

- Ближайшие полгода точно в «Шахтере» проведешь?
- Нет никакой гарантии, все зависит от того, как я проявлю себя на сборах.

- Как ты себя проявишь?
- Надеюсь, хорошо, конечно. Дай Бог, чтобы все было хорошо, и я остался. Готов делать все, чтобы закрепиться в команде, выкладываться на все сто процентов. Все зависит только от меня.

- Играть в «Шахтере» - это была твоя мечта?
- Конечно. Я здесь начинал и посещал академию, а дальше уже получилось, что ушел в одну, вторую аренду, поэтому хочется вернуться и показать, на что способен. Дай Бог, чтобы мой опыт пригодился, и я проявил себя в «Шахтере».

- Как думаешь, Будковский – это уровень «Шахтера»?
- Посмотрим. Дай Бог. Я хочу сам на это посмотреть – это мой уровень или нет. Конечно, я буду делать все, чтобы доказать это на футбольном поле.

- Как думаешь, ты подходишь под модель игры Паулу Фонсеки?
- Думаю, если тренер меня вернул, то я могу вписаться в его стиль. Дай Бог, чтобы так и было.

Источник — ТК Футбол

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