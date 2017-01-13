Филипп БУДКОВСКИЙ: «Сам хочу посмотреть – уровень ли я для Шахтера»

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Филипп Будковский, который вернулся в «Шахтер», дал эксклюзивное интервью каналам «Футбол 1»/«Футбол 2».



- Конечно, рад возвращению в команду. Всегда приятно вернуться – тем более, в «Шахтер». Надо будет показать свои лучшие качества на сборах.



Мне сказали, что надо вернуться в «Шахтер», потому что клуб решил просмотреть меня на сборах.



- Ближайшие полгода точно в «Шахтере» проведешь?

- Нет никакой гарантии, все зависит от того, как я проявлю себя на сборах.



- Как ты себя проявишь?

- Надеюсь, хорошо, конечно. Дай Бог, чтобы все было хорошо, и я остался. Готов делать все, чтобы закрепиться в команде, выкладываться на все сто процентов. Все зависит только от меня.



- Играть в «Шахтере» - это была твоя мечта?

- Конечно. Я здесь начинал и посещал академию, а дальше уже получилось, что ушел в одну, вторую аренду, поэтому хочется вернуться и показать, на что способен. Дай Бог, чтобы мой опыт пригодился, и я проявил себя в «Шахтере».



- Как думаешь, Будковский – это уровень «Шахтера»?

- Посмотрим. Дай Бог. Я хочу сам на это посмотреть – это мой уровень или нет. Конечно, я буду делать все, чтобы доказать это на футбольном поле.



- Как думаешь, ты подходишь под модель игры Паулу Фонсеки?

- Думаю, если тренер меня вернул, то я могу вписаться в его стиль. Дай Бог, чтобы так и было.

Источник — ТК Футбол

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