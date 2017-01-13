ПАЛКИН: По Арене Львов какая-то ответственность должна быть и у Карпат

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Жизнь после «Шахтера» - на «Арене Львов» начали собирать технику по уходу за газоном, которая переезжает в Харьков. «Горняки» оставляют стадион, который стал для них родным на два с половиной года. Прощание очень вежливое: агрономы «Шахтера» продолжают заботиться о травяном покрытии. А в самом клубе не исключают, что проведут несколько домашних матчей именно здесь, ведь контракт с «Ареной Львов» действует еще полгода. Впрочем, отъезд донецкой команды, безусловно, является серьезной проблемой для одного из центральных стадионов страны.



И.о. директора «Арены Львов» Евгений Болкун:



-Конечно, это большая потеря, так как от «Шахтера» и «Донбасс Арены» мы получали примерно 46 процентов дохода. И это для нас очень важно. Понятно, что «Шахтеру» выгоднее играть в Харькове, потому что там больше их поклонников. Это чисто экономическая составляющая и, возможно, ментальная.



Мы готовимся к тому, чтобы компенсировать потери. На следующей неделе у меня запланирована встреча с главой Федерации футбола Украины Андреем Павелко. У нас уже был телефонный разговор, и он высказал пожелание поддержать стадион. Я думаю, что ФФУ даст нам возможность провести матчи, возможно, женских или юношеских сборных. Такое пожелание у Андрея Васильевича есть.



В свое время «горняки» спасли «Арену Львов» от банкротства, поэтому занимаются ее дальнейшей судьбой. В «Шахтере» надеются, что вместе стадион и «Карпаты», которые теперь осталось единственной командой в городе, смогут поддерживать спортивное сооружение на должном уровне.



-Для самого стадиона это очень серьезный удар, потому что инфрастуктура должна жить, туда должны инвестироваться средства, - говорит генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин. - Это ведь не то, что построили раз и забыли навсегда. Так это не работает. Но там остаются «Карпаты». Какая-то ответственность должна на них переходить. Они должны ощущать, что, прежде всего, это их родной город и это стадион, который стал их родным. То есть должно быть разделение ответственности между менеджментом стадиона и клуба по данному объекту.

Источник — ТК Футбол

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