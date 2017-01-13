Олег ДУЛУБ: «В трансфере Костевича во главу ставились интересы игрока»

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На сборах в Турции тренерский штаб «Карпат» будет искать замену Владимиру Костевичу. Напомним, на днях защитник заключил контракт с польским «Лехом». Условия перехода в львовском клубе не сообщают. Только отмечают: трансфер вполне удовлетворил «Карпаты». Прежде всего, учитывали желание Костевича приобретать международный опыт.



Юрий Дячук-Ставицкий, и.о. генерального директора «Карпат»:



-Это не является неожиданностью. «Лех» Познань в течение года пишет нам письма, приезжал их спортивный директор, их селекционеры, которые смотрели его игры и говорили, что они хотят Костевича. Наша политика такова: наши молодые воспитанники должны понимать, что никто держать не будет. Каждому молодому футболисту мы дадим дорогу.



Олег Дулуб, тренер «Карпат»:



-Естественно, это был игрок основного состава, но я надеюсь, что мы найдем ему адекватную замену.



Как я отношусь к трансферу? Хороших игроков много не бывает, но для него это шаг вперед. Поэтому, когда принималось это решение, во главу ставились интересы игрока.

Источник — ТК Футбол

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