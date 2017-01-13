18-летний игрок Зальцбурга обошелся Лейпцигу в 10 миллионов

© РБ Лейпциг

Клуб-сенсация нынешнего чемпионата Германии — Лейпциг — усилился талантливым защитником Дайо Упамекано, ранее выступавшим за Зальцбург. При этом трансфер француза обошелся немцам аж в 10 миллионов евро, что, само по себе немало, учитывая возраст футболиста — 18 лет.



С немецким клубом Дайо подписал контракт сроком на четыре с половиной года.



В нынешнем сезоне он провел за Зальцбург 15 матчей в чемпионате Австрии и отдал две передачи. Также футболист отыграл четыре встречи в Лиге Европы.



Отметим, что новая команда защитника занимает второе место в Бундеслиге, имея в активе после 16 туров 36 баллов.

Источник — Золотой талант Украины

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