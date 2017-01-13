Динамо U-19 может покинуть группа игроков

Юниорская команда киевского Динамо, блестяще проведшая первую половину сезона-2016/17, весной может не досчитаться нескольких игроков. Об этом проекту Золотой Талант сообщил старший тренер команды Юрий Мороз.



Напомним, его подопечные очень уверенно выступили на двух фронтах. В Юношеской лиге УЕФА динамовцы заняли первое место в своей группе, досрочно выйдя в плей-офф. В чемпионате страны киевлянам также не было равных — первое место, 40 очков и одна игра в запасе.



Правда, по словам наставника, в слаженном коллективе U-19 возможны потери: « Имена тех кто покинет команду, станут известны в ближайшие дни. Группа небольшая, но она, к сожалению, есть».



Как известно, уже 16-го января юные динамовцы вместе с дублем и первой командой отправляются на сборы в Испанию. Там подопечные Юрия Мороза постараются хорошо подготовиться в зимнее межсезонье, чтобы во второй части сезона выступить не менее успешно.

Источник — Золотой талант Украины

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