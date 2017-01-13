Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Динамо U-19 может покинуть группа игроков

Юрий Мороз поведал о возможных потерях столичного клуба

  • 13.01.2017 18:56
  • 106 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Юниорская команда киевского Динамо, блестяще проведшая первую половину сезона-2016/17, весной может не досчитаться нескольких игроков. Об этом проекту Золотой Талант сообщил старший тренер команды Юрий Мороз.

Напомним, его подопечные очень уверенно выступили на двух фронтах. В Юношеской лиге УЕФА динамовцы заняли первое место в своей группе, досрочно выйдя в плей-офф. В чемпионате страны киевлянам также не было равных — первое место, 40 очков и одна игра в запасе.

Правда, по словам наставника, в слаженном коллективе U-19 возможны потери: « Имена тех кто покинет команду, станут известны в ближайшие дни. Группа небольшая, но она, к сожалению, есть».

Как известно, уже 16-го января юные динамовцы вместе с дублем и первой командой отправляются на сборы в Испанию. Там подопечные Юрия Мороза постараются хорошо подготовиться в зимнее межсезонье, чтобы во второй части сезона выступить не менее успешно.

Источник — Золотой талант Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.