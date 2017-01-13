Егор ЧЕГУРКО: «Колос – один из самых стабильных клубов»

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Совсем недавно тренер Металлиста 1925 Александр Призетко озвучил мечту: вернуть в Харьков его талантливых воспитанников. Которые, после скандального развала клуба Металлист, разбежались по всей Европе. Правда, поддерживают постоянную связь с бывшим наставником, охотно общаются, а некоторые, как например — Чегурко, Шевченко, Ралюченко – перед Новым годом даже потренировались с новой командой Призетко.



Тогда-то специалист и выдал сокровенное, мол, как бы хотелось следующим летом увидеть их и других в рядах Металлиста 1925. Увы, вчера коваливский Колос мечту развеял, подписав на ближайшие два года контракты с Шевченко и Чегурко. О подробностях проект Золотой Талант оперативно расспросил 21-летнего полузащитника.



— Егор, как-то быстро все произошло. Или нет?

— Во время отпуска Руслан Владимирович (Костышин – прим. ред.) позвонил, и говорит: «Так и так, предлагаем контракт на два года». Я позвонил агенту, и мы решили подписать контракт именно на такой срок.



Я очень рад, что на меня рассчитывают, поэтому мы быстренько контракт подписали, вообще никаких нюансов не было. Сразу после отпуска приехал и поставил подпись.



— Трансферное окно только открылось, пожалуй, можно было и не спешить. Подождать других вариантов. Сейчас, вон, как модно стало в Турцию продаваться, в Польшу.

— Ну, я не знаю, честно говоря, мне ничего не говорил агент насчет интереса других команд. Да и смысл куда-то уходить? Я сейчас не вижу в Украине огромного количества солидных команд. А Колос —один из самых стабильных клубов.



— Ваша команда идет на пятом месте в первом дивизионе, сохраняет шансы для повышения в классе. Но если не удастся подняться в Премьер-лигу, готов продолжать выступление в первой?

— У нас задача выйти в Премьер-лигу и точка. Поэтому будем стараться выступить во втором круге как можно лучше, и подняться в таблице, как можно выше.



— Вы только вышли из отпуска, тяжело после праздников и бездельничанья втягиваться в работу?

— Нам давали задания на отпуск, занимались по индивидуальной программе, все ребята поддерживали форму. Поэтому втянемся, куда денемся. На первом сборе больше физики будет, может неприятная, но нужная работа. Все готовы, все соскучились по футболу. Работаем с удовольствием.



— Руслан Костышин уже озвучил планы на межсезонье?

— Будем участвовать в Мемориале Макарова, там еще турнир памяти Закарлюки будет. И, может, поедем на сборы в Турцию, но это если получится, там еще будет решаться.



— Как отгулял праздники?

— В принципе, хорошо, ездил к родным в Харьков, в Днепропетровск. В кругу семьи, друзей отмечал.



Успел даже потренироваться с Металлистом 1925, там наш старый тренер Александр Сергеевич Призетко работает. Увиделись, пообщались, я там с ними поддерживал форму, команда в конце декабря на пять дней собиралась. Я тоже немного потренировался, а так, в принципе, спокойно отметил Новый год.

Источник — Золотой талант Украины

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