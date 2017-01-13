На просмотре в Александрии темнокожий белорус

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Потенційний новачок ФК «Олександрія» - Терентій Луцевич (рос. Терентий Луцевич, біл. Цярэнцій Луцэвіч), до січня 2013 року — Вобга Тьєнчен. Народився 19 квітня 1991, Дуала — білоруський футболіст камерунського походження, захисник клубу «Торпедо-БелАЗ». Може також зіграти на позиції нападника.

Народився в Камеруні, але має білоруське громадянство. З 2008 грав у мінських клубах, в основному за дублюючі склади. Спочатку був нападником, потім перекваліфікувався у захисника.

У 2012 грав в оренді за «Гомель» (в основному за дубль) та «Вітебськ» (де став гравцем основи)

У січні 2013 року знову був відданий в оренду «Гомелю». Спочатку тільки виходив на заміну, але потім закріпився в основному складі на позиції центрального захисника. По закінченні терміну оренди в кінці 2013 року повернувся в «Динамо».

У березні 2014 став гравцем «Берези-2010». У складі березовського клубу знову став використовуватися на позиції нападника. В результаті, з 10 голами став кращим бомбардиром «Берези-2010» в сезоні-2014.

В січні 2015 року підписав контракт з «Гранітом», який повернувся у Вищу лігу. У складі «Граніту» закріпився в основі, використовувався як на позиції нападника, так і захисника.

На початку липня 2016 року через фінансові проблеми залишив мікашевичський клуб і незабаром приєднався до складу «Торпедо-БелАЗ»

У 2011 році дебютував у складі молодіжної збірної Білорусі у товариському матчі проти збірної Туркменістану, забивши єдиний гол у цьому матчі.

Луцевич — син камерунця і білоруски. Коли йому було шість місяців, батько футболіста помер і мати перевезла його до Білорусі, де він прожив під вихованням бабусі Анастасії Луцевич. Мати повернулася назад в Камерун. З шести років захоплювався футболом, і в сім років бабуся привела його у футбольну секцію СДЮШОР «Зміна» у Мінську. Успішно навчається на економіста в БГУ

На початку 2013 року змінив паспорт, де вказав духовне ім'я при хрещенні в православній церкві Терентій, а нове прізвище взяв від бабусі.

Источник — ФК Александрия

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