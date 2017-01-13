Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Жажа Коэльо продолжит карьеру в Таиланде

Бразилец перешел в клуб «Бурирам Юнайтед»

  • 13.01.2017 18:28
  • 524 просмотров
  • 6 комментария
Метки
Globoesporte.com
© Globoesporte.com

Бывший игрок «Металлиста» Жажа Коэльо продолжит карьеру в клубе «Бурирам Юнайтед», что выступает в чемпионате Таиланда.

Предыдущим клубом бразильца был бельгийский «Локерен», где он играл с еще одним экс-харьковчанином Сергеем Болбатом.

В текущем сезоне Жажа отыграл за «Локерен» 13 поединков, забил 2 гола.

Нападающего оценили в 850 тысяч фунтов.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    tarasbulba007
      tarasbulba007, 13.01.2017 18:38
    0
    Он еще играет! Молодец!
    Ссылка
    ser_nat
    online
      ser_nat, 13.01.2017 18:40
    0
    Наверное это уже не футбол...
    Ссылка
    yuriy_kent
      yuriy_kent, 13.01.2017 18:45
    0
    В Тайланде есть чемпионат?
    Ссылка
    myroslavmail
      myroslavmail, 13.01.2017 18:46
    0
    руками показує кириличну "Ж"
    Ссылка
    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 13.01.2017 18:48
    0
    В металисте божил! Но сам себе карьеру испортил
    Ссылка
    ss87
      ss87, 13.01.2017 18:52
    0
    За него еще что-то заплатили? Жажа уже давно не тот((
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.