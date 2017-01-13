Жажа Коэльо продолжит карьеру в Таиланде

Бывший игрок «Металлиста» Жажа Коэльо продолжит карьеру в клубе «Бурирам Юнайтед», что выступает в чемпионате Таиланда.
Предыдущим клубом бразильца был бельгийский «Локерен», где он играл с еще одним экс-харьковчанином Сергеем Болбатом.
В текущем сезоне Жажа отыграл за «Локерен» 13 поединков, забил 2 гола.
Нападающего оценили в 850 тысяч фунтов.
Источник — Sport.ua
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