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Ворскла готовится к весенней части сезона

Полтавчане пока работают в тренажерном зале

  • 13.01.2017 18:20
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ФК Ворскла
© ФК Ворскла

Не секрет, что первые дни нового года, пожалуй, самый трудный период для организма спортсмена. После месяца относительного затишья, как бы тщательно не работали ребята за розданными индивидуальным планам в отпуске, восстановить кондиции, которые футболист-профессионал должен в разгар сезона, дело непростое. Поэтому тренерам важно сейчас плавно подвести организм каждого к насыщенной полноценной работы, которая вот-вот начнется на первом этапе тренировочных сборов в Турции.

Для этого врачи тщательно наблюдают за внутренними процессами организма футболиста во время медосмотра, а на тренировках большая ответственность лежит на тренере по физической подготовке.

Источник — ФК Ворскла

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