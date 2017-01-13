Ворскла готовится к весенней части сезона

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Не секрет, что первые дни нового года, пожалуй, самый трудный период для организма спортсмена. После месяца относительного затишья, как бы тщательно не работали ребята за розданными индивидуальным планам в отпуске, восстановить кондиции, которые футболист-профессионал должен в разгар сезона, дело непростое. Поэтому тренерам важно сейчас плавно подвести организм каждого к насыщенной полноценной работы, которая вот-вот начнется на первом этапе тренировочных сборов в Турции.



Для этого врачи тщательно наблюдают за внутренними процессами организма футболиста во время медосмотра, а на тренировках большая ответственность лежит на тренере по физической подготовке.

Источник — ФК Ворскла

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