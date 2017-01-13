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Данило Силва восстанавливается в Бразилии

Защитник «Динамо» проходит реабилитацию после операции

  • 13.01.2017 18:04
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Метки
ФК Динамо
© ФК Динамо

По индивидуальной программе продолжает восстановление после травмы защитник Данило Силва.

Бразилец нынче находится на родине, недалеко от Сан-Пауло, где под наблюдением реабилитолога Пауло Минейро проходит необходимые процедуры, занимается в тренажерном зале и на свежем воздухе, ежедневно увеличивая нагрузки и интенсивность.

Ожидается, что в Киев Данило Силва вернется в феврале, продолжив курс восстановления. Тренеры ФК «Динамо» рассчитывают на помощь 30-летнего футболиста во второй части нынешнего сезона.

Источник — ФК Динамо Киев

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