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ОФИЦИАЛЬНО: Сергей Шищенко возглавил Шахтер U-19

Тренер «Буковины» продолжит карьеру в донецком клубе

  • 13.01.2017 18:02
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ОФИЦИАЛЬНО: Сергей Шищенко возглавил Шахтер U-19

В зимнее межсезонье произошла смена главного тренера в «Шахтере» U19. Команду возглавил Сергей Шищенко, которому 13 января исполняется 41 год. В день своего рождения наставник юношей «горняков» дал интервью shakhtar.com.

– Сергей Юрьевич, примите искренние поздравления с днем рождения, а также с назначением.
– Спасибо. Я очень рад возможности работать в «Шахтере». Это великий клуб, и каждый тренер мечтает стать его частью. Для меня наступает интересный жизненный этап: это и престижно, и ответственно, и даст мне новые знания, большой тренерский опыт. Я счастлив, что эта карьерная веха будет связана именно с «Шахтером».

– Вы уже выступали за «горняков», будучи футболистом. Какие воспоминания остались о том времени?
– Я был в «Шахтере» пять с половиной лет – с 1994 по 1999 год, но отыграл за команду только два сезона. Это тоже был такой этап, которым я очень доволен и которым горжусь. «Шахтер» всегда был большим клубом, и выступать за него было честью во все времена. Конечно, с тех пор он сильно изменился – сегодня на него равняются остальные команды в Украине. В клубе менеджмент высочайшего уровня, собраны профессионалы во всех структурах. Соответственно, цели и результаты тоже самые высокие. Я рад, что «Шахтер» был важной частью в моей карьере футболиста и что теперь тренерский путь также пересекается с «горняками».

– Кто войдет в ваш тренерский штаб?
– Моими помощниками будут Григорий Чурилов и Михаил Старостяк, наставник вратарей – Владимир Савченко. Функции и зоны ответственности распределим в ближайшее время. Также у нас будет тренер по физподготовке.

– Какой футбол должна показывать команда Сергея Шищенко?
– Как и любой тренер, я предпочитаю игровую дисциплину. Важно, чтобы был порядок в обороне, но при этом команда демонстрировала атакующий футбол. Эти вещи должны быть в комплексе, необходим баланс. Есть структура игры команд Академии «Шахтера», которую мы намерены использовать. Ребятам нужно знать свои действия на футбольном поле и правильно выходить из обороны в атаку.

– Как выстроите работу в зимнее межсезонье? Уже успели познакомиться с подопечными?
– Пока нет. Коллектив соберется 18 января, следующие два дня посвятим медосмотру, после чего приступим к работе. Планируем принять участие в турнирах, которые пройдут в Киеве. Предстоит длительный этап подготовки, поскольку чемпионат возобновляется в апреле. Я уже просмотрел некоторые поединки и обзоры матчей «Шахтера» U19, хотя, безусловно, более детально ознакомлюсь с видео. В целом команда произвела хорошее впечатление. Были и неудачные игры, но виден большой потенциал, который можно развивать. Ребята очень талантливые – будем стараться, чтобы их результаты стали еще лучше.

– С учетом текущих позиций, какие задачи стоят перед командой в этом сезоне? И каковы цели тренерского штаба на будущее?
– Естественно, мы хотим побеждать в каждом поединке. Постараемся сократить отставание от лидера: сделать это будет непросто, но у команды есть большая мотивация, ребята будут отдавать максимум сил. Также привлечем к тренировочному процессу игроков 2000 года рождения, поскольку нужно смотреть в будущее. Поработаем над тем, чтобы они были готовы выходить на поле и в матчах чемпионата.

– Держите в голове возможное участие команды в Юношеской лиге УЕФА в следующем сезоне?
– Конечно, мы все этого хотим. Любой игрок и тренер желает участвовать в еврокубках, особенно в Лиге чемпионов и Юношеской лиге УЕФА соответственно. Надеемся на это, но не будем забегать вперед и дождемся концовки чемпионата.

Источник — ФК Шахтер

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