Мидлсбро хочет купить Кркича

«Мидлсбро» в ближайшее время усилит атакующую линию. По данным Daily Star, клуб Айтара Каранки близок к подписанию Бояна Кркича из «Стока».

Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего испанца заинтересованы «Валенсия» и «Лас-Пальмас».

В текущем сезоне форвард провёл во всех турнирах 12 матчей, в которых забил 4 гола. Действующий контракт с клубом у него завершается в 2020-м году.

Источник — Euro-football

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.