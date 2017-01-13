Мидлсбро хочет купить Кркича

«Мидлсбро» в ближайшее время усилит атакующую линию. По данным Daily Star, клуб Айтара Каранки близок к подписанию Бояна Кркича из «Стока».
Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего испанца заинтересованы «Валенсия» и «Лас-Пальмас».
В текущем сезоне форвард провёл во всех турнирах 12 матчей, в которых забил 4 гола. Действующий контракт с клубом у него завершается в 2020-м году.
Источник — Euro-football
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.