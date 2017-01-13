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Мидлсбро хочет купить Кркича

Нападающий «Стока» заинтересовал сразу несколько клубов

  • 13.01.2017 17:38
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«Мидлсбро» в ближайшее время усилит атакующую линию. По данным Daily Star, клуб Айтара Каранки близок к подписанию Бояна Кркича из «Стока».

Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего испанца заинтересованы «Валенсия» и «Лас-Пальмас».

В текущем сезоне форвард провёл во всех турнирах 12 матчей, в которых забил 4 гола. Действующий контракт с клубом у него завершается в 2020-м году.

Источник — Euro-football

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