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На первом сборе Динамо проведет пять спаррингов: список соперников

Киевляне на следующей неделе начнут первый учебно-тренировочный сбор

  • 13.01.2017 17:31
  • 911 просмотров
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Метки
ФК Динамо
© ФК Динамо

Утвержден окончательный список товарищеских матчей киевского «Динамо» на тренировочном сборе в Испании.

За время этого сбора команда Сергея Реброва проведет пять спаррингов.

21.01.17. 19:00. Футбольный центр Марбельи. «Динамо» - «Санкт-Паули» (Германия)

22.01.17. 17:00. Футбольный центр Марбельи. «Динамо» - «Тяньцзинь Теда» (Китай)

25.01.17. 17:00. Коин. «Динамо» - «Лиферинг» (Австрия)

29.01.17. 17:00. Сан-Педро. «Динамо» - «Сувон Самсунг Блувингз» (Южная Корея)

30.01.17. 13:00. Футбольный центр Марбельи. «Динамо» - ЦСКА (София, Болгария)

Прямые трансляции всех игр нашей команды из Испании будут вестись на официальном сайте, официальном мобильном приложении и официальном клубном канале «Динамо» в YouTube.

Источник — ФК Динамо Киев

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