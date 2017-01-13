На первом сборе Динамо проведет пять спаррингов: список соперников

Утвержден окончательный список товарищеских матчей киевского «Динамо» на тренировочном сборе в Испании.
За время этого сбора команда Сергея Реброва проведет пять спаррингов.
21.01.17. 19:00. Футбольный центр Марбельи. «Динамо» - «Санкт-Паули» (Германия)
22.01.17. 17:00. Футбольный центр Марбельи. «Динамо» - «Тяньцзинь Теда» (Китай)
25.01.17. 17:00. Коин. «Динамо» - «Лиферинг» (Австрия)
29.01.17. 17:00. Сан-Педро. «Динамо» - «Сувон Самсунг Блувингз» (Южная Корея)
30.01.17. 13:00. Футбольный центр Марбельи. «Динамо» - ЦСКА (София, Болгария)
Прямые трансляции всех игр нашей команды из Испании будут вестись на официальном сайте, официальном мобильном приложении и официальном клубном канале «Динамо» в YouTube.
Источник — ФК Динамо Киев
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