Игорь БЕЛАНОВ: «Созвонился с Марадоной по поводу Золотого мяча»

© Sport.ua. Игорь Беланов

В интервью Sport.ua Игорь Беланов рассказал о том, почему мало следит за украинским футболом, кого считает лучшим игроком минувшего года, не считая Криштиану Роналду и Месси, а также о том, как воспринял новость о том, что France Football хочет отдать его «Золотой мяч» Диего Марадоне.

— В последнее время вы стали активно писать в Facebook и вести блоги на спортивных сайтах. С чем связана такая медиа активность?

— Для начала хочу сказать, что это действительно мой Facebook и блоги, в которые я сам пишу. Да, есть люди, которые мне немного в этом помогают, потому что я только начинающий блогер (улыбается). Но все это исходит от меня. Почему стал чаще высказывать свою позицию? Это связано отношением руководства киевского «Динамо» и наших футбольных чиновников к истории. Я сейчас говорю не только о себе, а о многих людях, которых позабывали. Я, вот, сегодня зашел в музей ФК «Динамо» на НСК «Олимпийский» и посмотрел, как меня любят и уважают. (Ни одного упоминания об обладателе «Золотого мяча» ни на стадионе, ни в музее, - Прим. Sport.ua). Такое ощущение, что и не играл здесь семь лет, не забивал голы на этом стадионе...

Поэтому меня, наверное, и не тянет сюда. Я человек независимый и за тех людей, которые ко мне хорошо относятся я готов отдать все. Для меня это закон – я там воспитан с детства. А то отношение, которое я сейчас вижу – мне не очень нравится.

— Вы, наверное, знаете, что есть ветеранская сборная Украины, которая и была создана при поддержке ФФУ как раз для того, чтобы ветеранов, которые прославляли украинский футбол, не забывали. Почему вы там не играете?

— А меня туда никто и не приглашал. Узнал о том, что есть сборная ветеранов от Василия Раца. Возможно, позже и позовут. Два года назад я попал в серьезную аварию – сейчас восстанавливаюсь, привожу себя в порядок. Думаю, месяца через-три четыре я наберу те кондиции, которые будут позволять играть в выставочных матчах. Сейчас у меня по две тренировки в неделю.

— Криштиану Роналду по итогам 2016 года стал обладателем «Золотого мяча» и лучшим игроком по версии ФИФА. Заслуженно?

— Конечно! Он в прошлом году выиграл все. Сначала с «Реалом» Лигу чемпионов, а потом – чемпионат Европы. Хоть в финале он почти и не сыграл – его роль в том, что Португалия выиграла первенство огромная. Поэтому, конечно, Криштиану Роналду заслужил «Золотой мяч».

— Вам не кажется, что в последние годы в связи с тем, что «Золотой мяч» разыгрывают между собой только два человека – Криштиану Роналду и Лионель Месси — интерес к этому трофею уже не такой как раньше?

— Я об этом уже давно говорил. Безусловно, Роналду и Месси – великие футболисты, но ведь и других тоже нужно отмечать. Лично я не понял, почему в 2012-м году, когда лучшим был Иньеста, выигравший со сборной Испании чемпионат Европы, «Золотой мяч» отдали Месси. Это стало для меня загадкой. Но в минувшем году, повторюсь, Криштиану Роналду не было равных.

— С 2016-го года снова вручают «Золотой мяч» и определяют лучшего футболиста по версии ФИФА. Правильно?

— Думаю, да. Наверное, это сделали как раз для того, чтобы отмечать больше игроков. Ведь получается, что целое поколение игроков, которые выступают в одно время с Криштиану Роналду и Месси останется без наград.

— Кому бы вы вручили «Золотой мяч», если бы нельзя было голосовать за Месси и Роналду?

— В прошлом году точно бы Антуану Гризманну. На Евро-2016 после Криштиану Роналду он был лучшим.

— Информация о том, что France Football пересмотрел лауретов «Золотого мяча» за прошлые годы вас повеселила?

— Конечно, я вырос на Молдаванке и шутки воспринимаю нормально. Я уже сказал, что созвонился с Марадоной, и он поблагодарил меня за «Золотой мяч». Самое интересное, что много людей поверило в то, что France Football действительно принял такое решение.

— Где, если не секрет, вы храните «Золотой мяч»?

— Дома у тещи – там самое надежное место (Смеется). Если серьезно, он находится в банке. Но я очень часто вожу его на детские турниры, показываю детям. Говорю: «Дотроньтесь до него, он приносит удачу». Считаю, прятать такие вещи нельзя – молодое поколение должно видеть и стремиться к тому, чего достигли мы.

— Насколько активно вы сейчас следите за украинским футболом?

— Скажу честно: слежу очень мало. Наш футбол вообще превратился во что-то непонятное. На первом месте уже давно не игра, а какие-то склоки, драки. Зозуля может себе позволить ударить судью, Ярмоленко – партнера по сборной Украины. Мне неинтересно за этим следить. То, что сейчас у нас происходит, лично мне не очень нравится. Считаю, нужно что-то менять. В первую очередь, психологию игроков, судей, тренеров.

А эти споры с судьями? Нужно доказывать, что ты лучший на футбольном поле, а не в разговорах или драках. Нам в свое время хотелось чего-то добиться в футболе, а сейчас молодежь, у меня складывается такое впечатление, приходит в футбол, чтобы ходить по барам и дискотекам.

— Минувшей осенью в СМИ очень сильно критиковали игру «Динамо» и главного тренера Сергея Реброва. Заслуженно?

— Я считаю Реброва очень талантливым тренером. Считаю, ему нужно дать больше времени, чтобы он построил команду. В то же время хочу сказать, что не все зависит только от Реброва: руководство клуба должно понимать, что нужно доукомплектовывать команду. Потому что многие игроки ушли, а на одной молодежи далеко не уедешь. Посмотрите на «Лестер» в Англии. Один год они выстрелили, а в этом сезоне – опустились на дно. Потому что нужно покупать новых игроков, усиливать команду. Касательно «Динамо», считаю, руководители клуба расслабились. Что-то в клубе происходит не так.

Вообще, хотелось бы, чтобы у наших игроков было больше характера. Должна быть уверенность в своих силах, в коллективе, в котором ты выступаешь. Тогда – будет и результат.У нашей молодежи, к сожалению, все не так.

Я, когда приезжаю в Киев, каждый раз заезжаю на кладбище к Валерию Васильевичу. Не пиарюсь на этом, просто ложу цветы Тренеру, который меня воспитал, сделал тем, кем я есть сейчас. И я горжусь, что работал под его руководством.

Автор — Сергей Цыба, Sport.ua

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