Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Я завоевал Англию за три месяца»

Златан Ибрагимович, пришедший в клуб летом, полагает, что уже завоевал Англию с «Манчестер Юнайтед» и на это ему понадобилось всего три месяца, хотя и считает всё это лишь бонусом к достижению своей главной цели.



Шведский нападающий пропустил полуфинал Кубка Лиги против «Халл Сити» из-за болезни и провел матч Кубка Англии против «Рединга» на скамейке запасных, но Жозе Моуринью рассчитывает, что Златан вернется на поле в это воскресенье в матче с «Ливерпулем».



Ибрагимович является лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне, отставая в споре за «Золотую бутсу» Премьер Лиги от Диего Косты из «Челси» всего на один гол, но говорит, что его это не волнует, поскольку он командный игрок и ведет к трофеям всю команду. Тем не менее Златан полагает, что достиг своих личных целей, уже доказав свой класс в Англии.



«Нет, я ни за кем не гонюсь, - сказал он, отвечая на вопрос официального сайта клуба о перспективах бомбардирской гонки с Диего Костой. - Я гонюсь за главным трофеем - чемпионским кубком Премьер Лиги. Это моя цель. Всё остальное происходит как часть пути к главной цели, как бонусы для каждого отдельного игрока».



«Если вся команда играет хорошо, то и футболисты будут хорошо делать свое дело, и я стараюсь во всем помочь своей команде и пытаюсь делать то, что у меня получается лучше всего - забивать голы, хорошо играть и создавать моменты для своих партнеров. До тех пор пока я в силах это делать, я буду помогать своей команде. То же самое делают и они, они помогают мне и тем самым по-своему тоже помогают команде, у меня нет своих личных целей. Потому что я и их достиг уже через три месяца пребывания в Англии. На то, чтобы завоевать Англию, у меня ушло всего три месяца».



По мнению Ибрагимовича «Манчестер Юнайтед» не стоит сбрасывать со счетов в чемпионской гонке перед воскресной встречей с «Ливерпулем». В случае победы «красные дьяволы» будут всего на два очка отставать от команды Клоппа, и Златан считает, что в итоге все решит стабильность, которую команда Моуринью постепенно обретает.



«У нас были провалы, были взлеты и падения, когда мы побеждали и проигрывали, побеждали и проигрывали, - говорит он. - В последнее время мы побеждаем и показываем более стабильный командный футбол. Тренер нашел основу своей игры, что очень нелегко, когда новый тренер приходит в новую команду. Он приходит в новый клуб и хочет привить ей свою философию, свою игру, именно такую, какой он хочет её видеть».



«Я говорил здесь с самого начала - медленно, постепенно мы будем становиться всё лучше и лучше и нам всем нужен щелчок. Нам нужен командный щелчок. И теперь вы видите, что у команды появилось своё лицо. Мы лучше понимаем друг друга, быстрее находим партнеров на поле, думаю, что мы способны сделать гораздо больше и будем к этому стремиться, мы прилагаем к этому все силы».



«Последние полтора месяца показали, что мы на верном пути, раньше разрыв с лидерами был больше, но сейчас ситуация улучшилась. Сейчас мы к ним значительно ближе. Можно ждать , что и у других команд будут свои провалы и ошибки, и мы ими воспользуемся. Мы заставим их попотеть, потому что я полагаю, что именно вторая половина сезона и станет решающей. Она покажет, чего вы хотите и куда вы намерены прийти. Я знаю, чего мы хотим, давайте же мы всем это покажем».

Источник — Фан-сайт Манчестер Юнайтед

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