Вест Хэм отстранил Пайе от тренировок

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич отстранил Димитри Пайе от тренировок.
«Пока Пайе не изменит своего отношения, он будет исключён из команды и не будет тренироваться.
Мы не собираемся его продавать. Я очень надеюсь, что Димитри вернётся, показав свою приверженность к команде», - цитирует Билича Sky Sports.
Источник — Sport.ua
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