Вест Хэм отстранил Пайе от тренировок

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич отстранил Димитри Пайе от тренировок.

«Пока Пайе не изменит своего отношения, он будет исключён из команды и не будет тренироваться.

Мы не собираемся его продавать. Я очень надеюсь, что Димитри вернётся, показав свою приверженность к команде», - цитирует Билича Sky Sports.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.