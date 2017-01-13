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Вест Хэм отстранил Пайе от тренировок

Славен Билич не собирается продавать своего хавбека

  • 13.01.2017 15:47
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Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич отстранил Димитри Пайе от тренировок.

«Пока Пайе не изменит своего отношения, он будет исключён из команды и не будет тренироваться.

Мы не собираемся его продавать. Я очень надеюсь, что Димитри вернётся, показав свою приверженность к команде», - цитирует Билича Sky Sports.

Источник — Sport.ua

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