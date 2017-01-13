КВЕРКЕЛИЯ: «Мной интересуются Локомотив и Динамо Киев»

Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия уверен, что у него есть возможность пробиться в основной состав команды. При этом он подчеркнул, что слухи о возможном переходе не появляются на пустом месте.

- Ходит много слухов о вашем будущем, есть ли какая-то конкретика?

- Пока сложно что-то сказать. Вы сами слышали об этих командах – «Локомотив», «Ростов», киевское «Динамо». Слухи не появляются на пустом месте.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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