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Спартак объявил о расставании с Ромуло

Бразилец покинул московский клуб

  • 13.01.2017 15:40
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Метки
ФК Спартак
© ФК Спартак

Сегодня ФК «Спартак-Москва» и полузащитник Ромуло расторгли трудовой договор по соглашению сторон.

В составе москвичей футболист дебютировал 18 августа 2012 года в игре с казанским «Рубином», в которой забил первый мяч за «Спартак». Всего в основном составе красно-белых бразильский хавбек провел 69 матчей и отличился четыре раза.

Источник — ФК Спартак Москва

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