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Халл Сити на три месяца теряет хавбека

Полузащитник «Халл Сити» Маркус Хенриксен пропустит до трёх месяцев из-за травмы плеча

  • 13.01.2017 14:34
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Футболист получил повреждение в первом полуфинале Кубка лиги против «Манчестер Юнайтед» после дуэли корпус в корпус с Полем Погба.
 
В четверг Хенриксен прошёл обследование, которое показало, что травма достаточно серьёзна. Самое раннее время, когда норвежец может вернуться в строй, - середина марта.
 
Маркус Хенриксен был взят в аренду у АЗ летом, а в январе «Халл Сити» выкупил полузащитника у голландского клуба.
 

Источник — Euro-football

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