Халл Сити на три месяца теряет хавбека

Футболист получил повреждение в первом полуфинале Кубка лиги против «Манчестер Юнайтед» после дуэли корпус в корпус с Полем Погба.

В четверг Хенриксен прошёл обследование, которое показало, что травма достаточно серьёзна. Самое раннее время, когда норвежец может вернуться в строй, - середина марта.

Маркус Хенриксен был взят в аренду у АЗ летом, а в январе «Халл Сити» выкупил полузащитника у голландского клуба.

Источник — Euro-football

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