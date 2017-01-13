Халл Сити на три месяца теряет хавбека

Футболист получил повреждение в первом полуфинале Кубка лиги против «Манчестер Юнайтед» после дуэли корпус в корпус с Полем Погба.
В четверг Хенриксен прошёл обследование, которое показало, что травма достаточно серьёзна. Самое раннее время, когда норвежец может вернуться в строй, - середина марта.
Маркус Хенриксен был взят в аренду у АЗ летом, а в январе «Халл Сити» выкупил полузащитника у голландского клуба.
Источник — Euro-football
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