Леонид Кучук встретился с руководством Стали

© zimbio.com, Леонид Кучук

Через три дня - 16 января - «Сталь» должна представить преемника Якоба Галла, на днях уволенного с поста главного тренера каменской команды. С вероятностью в 99,99% коллектив, занимающий девятое место в Премьер-лиге, возглавит известный специалист Леонид Кучук.

Сегодня белорус встречался в Пуще-Водице с руководством «Стали» в лице Вардана Исраеляна. Стороны обсуждали рабочие моменты, соглашение, правда, пока не подписывали - это, как говорится, вопрос чисто технического характера. Известно также, что к работе с каменской командой Кучук приступит со своим тренерским штабом. Фамилии ассистентов пока держатся в секрете.

Что характерно, слухи о назначении белорусского специалиста наставником «Стали» ходили еще в декабре прошлого года, но тогда руководители клуба всячески отрицали факт возможного появления Кучука в Каменском. Ожидается, что 16 января - в день выхода каменчан из отпуска - официальный сайт «Стали» объявит о назначении 57-летнего Леонида Кучука главным тренером команды.

Источник — Footboom

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