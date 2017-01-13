Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Леонид Кучук встретился с руководством Стали

Каменский клуб нашел замену Якобу Галлу

  • 13.01.2017 14:06
  • 184 просмотров
  • 0 комментария
Метки
zimbio.com, Леонид Кучук
© zimbio.com, Леонид Кучук
Через три дня - 16 января - «Сталь» должна представить преемника Якоба Галла, на днях уволенного с поста главного тренера каменской команды. С вероятностью в 99,99% коллектив, занимающий девятое место в Премьер-лиге, возглавит известный специалист Леонид Кучук.
 
Сегодня белорус встречался в Пуще-Водице с руководством «Стали» в лице Вардана Исраеляна. Стороны обсуждали рабочие моменты, соглашение, правда, пока не подписывали - это, как говорится, вопрос чисто технического характера. Известно также, что к работе с каменской командой Кучук приступит со своим тренерским штабом. Фамилии ассистентов пока держатся в секрете.
 
Что характерно, слухи о назначении белорусского специалиста наставником «Стали» ходили еще в декабре прошлого года, но тогда руководители клуба всячески отрицали факт возможного появления Кучука в Каменском. Ожидается, что 16 января - в день выхода каменчан из отпуска - официальный сайт «Стали» объявит о назначении 57-летнего Леонида Кучука главным тренером команды.

Источник — Footboom

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.