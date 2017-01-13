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Арда Туран будет зарабатывать в Китае 20 миллионов в год

Полузащитник «Барселоны» перебирается в «Шанхай Шэньхуа»

  • 13.01.2017 13:58
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  • 2 комментария
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dynamo.kiev.ua, Арда Туран
© dynamo.kiev.ua, Арда Туран
Китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» близок к подписанию контракта с хавбеком «Барселоны» и сборной Турции Арда Тураном. 29-летний футболист подпишет контракт на три года и будет зарабатывать 20 миллионов евро в год.
 
Стоимость самого трансфера пока что не разглашается, однако «Барселона» получит солидную компенсацию за своего футболиста.
 

Источник — Sport.ua

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