Арда Туран будет зарабатывать в Китае 20 миллионов в год

© dynamo.kiev.ua, Арда Туран

Китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» близок к подписанию контракта с хавбеком «Барселоны» и сборной Турции Арда Тураном. 29-летний футболист подпишет контракт на три года и будет зарабатывать 20 миллионов евро в год.

Стоимость самого трансфера пока что не разглашается, однако «Барселона» получит солидную компенсацию за своего футболиста.

Источник — Sport.ua

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