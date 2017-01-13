Бешикташ назвал окончательную цену за Соболя

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Филипп БУДКОВСКИЙ: «Всегда мечтал вернуться в Шахтер» 14:30 — Юрий Бадеха вроде он играл в шахте ахаха ти же в зоре играл все время

Дарио Срна прошел медобследование 14:29 — Sk1llz А чего не а рАдном дАнецкэ?