Бешикташ назвал окончательную цену за Соболя

Турецкий «Бешикташ» сделал свое финальное предложение по аренде защитника донецкого «Шахтера» Эдуарда Соболя. «Черные орлы» готовы заплатить за полугодичную аренду футболиста 1.5 миллионов евро и ни цента больше.
Однако в этом вопросе не все зависит от желания «Бешикташа» и самого футболиста. В случае, если 21-летнего защитника сборной Украины откажется отдавать «Заря», где Соболь выступает на правах аренды, трансфер не состоится.
Источник — Sport.ua
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