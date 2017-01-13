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Бешикташ назвал окончательную цену за Соболя

Турецкий клуб готов заплатить за аренду футболиста 1.5 миллионов евро

  • 13.01.2017 13:44
  • 1644 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Заря. Эдуард Соболь
© ФК Заря. Эдуард Соболь
Турецкий «Бешикташ» сделал свое финальное предложение по аренде защитника донецкого «Шахтера» Эдуарда Соболя. «Черные орлы» готовы заплатить за полугодичную аренду футболиста 1.5 миллионов евро и ни цента больше.
 
Однако в этом вопросе не все зависит от желания «Бешикташа» и самого футболиста. В случае, если 21-летнего защитника сборной Украины откажется отдавать «Заря», где Соболь выступает на правах аренды, трансфер не состоится.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 13.01.2017 13:55
    +2
    И Соболь в Турецию ? Это писец ...
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    kosak-bandera
      kosak-bandera, 13.01.2017 13:56
    +1
    Treba jty, Beshik ce krok v pered odnoznachno!
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    ding01
    online
      ding01, 13.01.2017 13:57
    +2
    что то очень слабо верится, что за пол года аренды бешик готов дать 1.5млн Е
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 13.01.2017 14:08
    0
    ding01, 13.01.2017 13:57
    что то очень слабо верится, что за пол года аренды бешик готов дать 1.5млн Е
    ... з пріоритетним правом подальшого викупу
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    kolezey2
    online
      kolezey2, 13.01.2017 14:26
    +1
    ding01, 13.01.2017 13:57
    что то очень слабо верится, что за пол года аренды бешик готов дать 1.5млн Е
    ну да цена какая то заоблачная
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    Rustam OldBoy
    online
      Rustam OldBoy, 13.01.2017 14:29
    0
    може за права а не за оренду?
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