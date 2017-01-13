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Дарио Срна прошел медобследование

Футболисты донецкого «Шахтера» готовятся к началу сборов

  • 13.01.2017 13:33
  • 2285 просмотров
  • 3 комментария
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Дарио Срна прошел медобследование
Игроки перед отъездом на сборы проходят медобследование.
 
13 января в диагностическом центре Киева побывала вторая группа футболистов. Первыми на медосмотр прибыли Андрей Пятов и Антон Каниболоцкий, а также Александр Кучер. Чуть позже приехали Тарас Степаненко, Сергей Кривцов, Филипп Будковский и капитан Дарио Срна. Завершали программу планового обследования Максим Малышев и Богдан Бутко, который сегодня отмечает 26-й день рождения.
 
Утром 14 января «Шахтер» отправится на первый сбор в 2017 году.

Напомним, ранее слухи сватали Дарио Срна в Барселону.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    ding01
    online
      ding01, 13.01.2017 13:55
    +4
    хаха...я думал что в барселоне!)))
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    Vyacheslav Gryshchuk
      Vyacheslav Gryshchuk, 13.01.2017 13:58
    +3
    А что принимал на завтрак,какой стул,какой сон,почему не написали? ;)
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    sk1llz
    online
      sk1llz, 13.01.2017 14:29
    0
    А чего не а рАдном дАнецкэ?
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