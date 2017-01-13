Дарио Срна прошел медобследование

Игроки перед отъездом на сборы проходят медобследование.

13 января в диагностическом центре Киева побывала вторая группа футболистов. Первыми на медосмотр прибыли Андрей Пятов и Антон Каниболоцкий, а также Александр Кучер. Чуть позже приехали Тарас Степаненко, Сергей Кривцов, Филипп Будковский и капитан Дарио Срна. Завершали программу планового обследования Максим Малышев и Богдан Бутко, который сегодня отмечает 26-й день рождения.

Утром 14 января «Шахтер» отправится на первый сбор в 2017 году.

Источник — ФК Шахтер

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