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Филипп БУДКОВСКИЙ: «Всегда мечтал вернуться в Шахтер»

Нападающий «горняков» рассказал о возвращении в «Шахтер» и планах на ближайшее будущее

  • 13.01.2017 13:29
  • 493 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Шахтер. Филипп Будковский
© ФК Шахтер. Филипп Будковский
– Конечно, я рад вернуться! «Шахтер» – родная для меня команда. Здесь я закончил Академию. Потом, правда, выступал за другие клубы на правах аренды, но всегда мечтал вернуться. Поэтому на сборах собираюсь проявить свои сильные качества и зарекомендовать себя с наилучшей стороны. 
 
– Когда узнал о том, что отправляешься на сборы с «Шахтером»?
– Буквально на днях мне сказали вернуться в клуб. Предполагал ли я такое? Особо старался об этом не думать, хотя понимал, что такой вариант возможен. У меня было еще полгода аренды – и тут такой подарок на Новый год! Как будет дальше, не знаю, но очень надеюсь остаться в «Шахтере».
 
– Есть рецепт, как закрепиться в команде?
– Буду делать все, что требуется. На каждой тренировке собираюсь выкладываться на сто процентов. В любом случае все зависит только от меня.
 
– Кого особо рад видеть по возвращении?
– Да, в принципе, всех. Многие ребята звонили, писали. Было очень приятно. 
 
– Как считаешь, за это время ты вырос в игровом плане?
– Мне сложно судить, посмотрим. Думаю, тренеру будет виднее. Я же буду выполнять все то, что мне будут говорить. Со своей стороны надеюсь, что тот опыт, который получил, выступая за другие клубы, мне пригодится и поможет закрепиться. Постараюсь доказать, что достоин играть в такой команде, как «Шахтер».
 

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 13.01.2017 14:06
    0
    ... так вроде полгода назад перейдя в рассеюшку он мычал, что "всегда мечтал играть в сильном чемпионате"...
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    Юрий Бадеха
    online
      Юрий Бадеха, 13.01.2017 14:30
    0
    вроде он играл в шахте ахаха ти же в зоре играл все время
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