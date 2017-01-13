Никита КОРЗУН: «Льстит сравнение с Хацкевичем»

© ФК Динамо Киев, Никита Корзун

Півзахисник київського «Динамо» підбив підсумки свого першого сезону в Україні та поділився планами на майбутнє.

- Які були враження після першого тренування в «Динамо» Київ?

- Емоції були колосальні. Все-таки це топ-клуб. Дуже переймався на першому тренуванні, як прийме мене колектив. З самого початку хлопці мене підтримували, тому в подальшому було легше освоюватися.

- У мінському «Динамо» ви провели більше 3-х років і зіграли 47 матчів, на скільки плануєте затриматися в київському «Динамо»?

- На тренуваннях та в іграх буду віддаватися на всі 100%, щоб затриматися в клубі надовго.

- Ви граєте в одному з найвідоміших клубів Європи, що не можна сказати про інших збірників. Чи можна говорити, що Микита Корзун - найбільш зоряний гравець збірної?

- Зоряний - це занадто голосно сказано. Але граючи в такому клубі, приїжджаючи до збірної, відчуваю колосальну відповідальність.

- Ви три місяці чекали дебюту за київський клуб. Що відчували, коли виходили на матч проти «Металіста»?

- Я дуже чекав цього дебюту, тому що хотів зіграти за київське «Динамо». Хвилювався за свою гру, тому що хотів показати все, на що здатний, а також довести, що я гідний грати в цьому клубі.

- До того як ви дебютували за основний склад, Сергій Ребров вам говорив, що потрібно лише трохи потерпіти, і все буде добре. Що він говорить зараз?

- Сергій Станіславович каже, щоб я не опускав руки і продовжував працювати. Хто кращий на тренуваннях, той і буде грати.

- У минулому році отримали свою першу золоту нагороду на дорослому рівні, вдома її зберігаєте на помітному місці?

- Всі мої нагороди зберігаються у моїх батьків у Мінську.

- Влітку ви зіграли весілля з бронзовою призеркою Європейських ігор-2015 Катериною Борисевич. Тепер в сім'ї 2 спортсмени. Дружина якось впливає на вас? Чи відвідує вона матчі і, може, якось по-особливому підтримує?

- Дружина відвідує всі домашні матчі. Завжди дає пораду, підтримує мене, адже як спортсменка вона знає, наскільки це важливо.

- Які були відчуття перед дебютом в Лізі чемпіонів?

- Емоції зашкалювали. Ребров говорив не хвилюватися і грати в свою гру.

- Вас порівнюють з Олександром Хацкевичем. Як вам таке порівняння?

- Мені дуже лестить порівняння з таким знаменитим і талановитим гравцем, адже Олександр Миколайович - легенда київського «Динамо».

- Зараз вам видають багато авансів, як одному з найбільш перспективних гравців Білорусі. Чи тисне це на вас, і як, на вашу думку, виправдовуєте надії?

- Мені подобається, коли кажуть, що я один із найперспективніших гравців Білорусі. Але я хочу перейти з розряду перспективних до розряду найкращих.

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