Богдан БУТКО: «Понемногу изучал Сельту»

© ФК Шахтер, Богдан Бутко

– Сегодня тебе исполнилось 26 лет. Солидный возраст?

– Для футболиста в самый раз. Уже вроде и немолодой – какой-то опыт накоплен, но и не старый – есть силы и возможности расти и прогрессировать.

– Что принято желать в день рождения игроку?

– Здоровья. Это в первую очередь пригодится футболисту. А так, конечно, побед, удачи и всего хорошего.

– Будешь отмечать?

– Только дома в кругу семьи. К тому же это один из немногих моих дней рождения, когда я нахожусь не на сборах.

– Как чувствуешь себя после отпуска?

– Хорошо. Отпуск для того и нужен, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Тем не менее все равно каждый старается держать себя в тонусе, ведь если ничего не делать, то будет очень тяжело на сборах привести себя в порядок.

– Соскучился по футболу или еще неделька отдыха не помешала бы?

– Конечно, всегда хочется побольше отдохнуть и побыть с семьей, но долго без любимого дела тоже трудно. Так что пора ехать на сборы и готовиться к возобновлению сезона.

– Как воспринял новость о том, что матч Лиги Европы с «Сельтой» проведете на ОСК «Металлист»?

– Отлично. В Харькове у нас хорошая поддержка. Думаю, в этом решении есть только положительные моменты.

– В отпуске следил за игрой ближайшего соперника в еврокубке?

– Конечно. Смотрел матчи, понемногу изучал «Сельту». Определенная пища для размышлений уже есть. Вчера, к примеру, просматривал моменты кубковой встречи с «Валенсией». Должен сказать, что «Сельта» набрала неплохой ход и демонстрирует красивый результативный футбол. Думаю, нам будет непросто с этим противником.

Источник — ФК Шахтер

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