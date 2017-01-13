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Винченцо МОНТЕЛЛА: «Это большая победа»

Наставник «Милана» - о победе над «Торино» в Кубке Италии (2:1)

  • 13.01.2017 13:11
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acmilan.com , Винченцо Монтелла
© acmilan.com , Винченцо Монтелла
Главный тренер Милана Винченцо Монтелла поделился своими рассуждениями об игре с Торино, по итогам которой его команда прошла в следующий раунд Кубка Италии.
 
«Это была сбалансированная игра, но до перерыва мы действовали медленнее, чем во второй половине. Команда пропустила мяч перед свистком на перерыв, хотя до этого у Бертолаччи была прекрасная возможность поразить ворота гостей. После возобновления встречи мы увеличили темп, что вкупе с максимальной концентрацией принесло свои плоды. Это действительно большая победа.
 
Соса? Он провел хорошую игру по отношению к противнику и к своей роли. Я доволен его выступлением.
 
Сусо? У него есть все качества для того, чтобы стать еще более эффективным футболистом. Пока что испанец действует достаточно стабильно.
 
Бонавентура? Он также хорошо себя проявил. Джак способен исполнять роль и центрального полузащитника, и флангового футболиста.
 
Лападула? У него был хороший матч. Джанлука, как всегда, много боролся. Жаль, что ему так и не удалось забить.
 
Палетта? Он демонстрирует высокую производительность, но это уже ни для кого не является сюрпризом. Палетта является полезным футболистом, способным контролировать игру в обороне.
 
Деулофеу? Я очень хорошо знаком с его характеристиками, но предпочитаю говорить о тех футболистах, что есть в моем распоряжении».
 

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