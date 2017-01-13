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Бавария выкупит трансфер Кингсли Комана

Французский полузащитник останется в Мюнхене

  • 13.01.2017 12:53
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Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта вчера в Париже провел встречу с агентом Джованни Бранкини, представляющим интересы «Баварии». Немецкий клуб сообщил «Ювентусу», что выкупит по окончании сезона трансфер 20-летнего французского вингера Кингсли Комана. 
 
За двухлетнюю аренду Комана «Бавария» уже заплатила туринцам 7 миллионов евро, а за выкуп игрока заплатит еще 21 миллион.
 

Источник — Euro-football

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