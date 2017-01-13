Близниченко покидает Днепр

© Dynamo.kiev.ua. Андрей Близниченко

Украинский полузащитник Андрей Близниченко покинет «Днепр», как и еще 7 футболистов.

По информации Sport.ua, 22-летний хавбек продолжит карьеру в Турции, правда, пока неизвестно, в какой именно команде.



За днепровскую команду Близниченко выступал с 2012-го, однако к основе стал привлекаться не так давно: из 26 матчей 15 он провел в нынешнем сезоне. Кроме того, Андрей активно играл за сборные Украины всех возрастов - от U-16 до U-21.

Источник — Sport.ua

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