Близниченко покидает Днепр

Украинский полузащитник Андрей Близниченко покинет «Днепр», как и еще 7 футболистов.
По информации Sport.ua, 22-летний хавбек продолжит карьеру в Турции, правда, пока неизвестно, в какой именно команде.
За днепровскую команду Близниченко выступал с 2012-го, однако к основе стал привлекаться не так давно: из 26 матчей 15 он провел в нынешнем сезоне. Кроме того, Андрей активно играл за сборные Украины всех возрастов - от U-16 до U-21.
Источник — Sport.ua
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