Артем ФИЛИМОНОВ: «Карпаты находятся не на своем месте»

© ФК Карпаты. Артем Филимонов

Журналисты пообщались с новичками «Карпат» Артемом Филимоновым и Евгением Боровиком, а также узнали мнение тренера команды о новобранцах.

Олег Дулуб, тренер «Карпат»:

- Боровик – игрок, который обладает харизмой, хорошей статистикой в чемпионате, хорошей игрой на линии. Артем Филимонов может стать стилеобразующим футболистом в центре поля – игроком, вокруг которого может начать строиться новая команда.

Артем Филимонов:

- У меня закончился контракт с футбольным клубом «Черноморец», пришло время уходить. Я получил хорошее предложение от «Карпат» и понимаю, что команда ставит перед собой задачи. Она находится не по игре на том месте, что сейчас занимает. Стечение обстоятельств, снятие очков… Видно, что руководство делает все, чтобы команда занимала самые высокие места.

Евгений Боровик:

- Почему команда находится внизу турнирной таблицы?

- Не знаю, может, дело в психологии. Много молодых ребят… Наверное, это главный фактор в игре на высшем уровне.

- Уже адаптировались? Активно общаетесь с ребятами…

- Мы уже не первый год все в футболе, друг друга все знают, поэтому проблем с адаптацией, думаю, вообще никаких не будет.

Источник — ТК Футбол

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