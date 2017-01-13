Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК: «Во мне заинтересованы украинские клубы»

© fckarpaty.com.ua. Густаво Бланко-Лещук

Густаво Бланко-Лещук прокомментировал ситуацию со своим возможным трансфером.

- Мне бы хотелось остаться в «Карпатах», но не стоит отбрасывать другие хорошие варианты продолжения карьеры. Насколько мне известно, некоторые клубы - в том числе, украинские - связывались с моим агентом, но какой-то конкретной информации у меня пока нет.

Напомним, в первой половине сезона игрок забил 7 мячей за «Карпаты». Игроку - 25 лет, за украинскую команду он выступает второй сезон. До этого играл в шведском, российском и аргентинских клубах.

Источник — ТК Футбол

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