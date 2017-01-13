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Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК: «Во мне заинтересованы украинские клубы»

Нападающий «Карпат» может сменить прописку текущей зимой

  • 13.01.2017 12:03
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  • 1 комментария
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fckarpaty.com.ua. Густаво Бланко-Лещук
© fckarpaty.com.ua. Густаво Бланко-Лещук
Густаво Бланко-Лещук прокомментировал ситуацию со своим возможным трансфером.
 
- Мне бы хотелось остаться в «Карпатах», но не стоит отбрасывать другие хорошие варианты продолжения карьеры. Насколько мне известно, некоторые клубы - в том числе, украинские - связывались с моим агентом, но какой-то конкретной информации у меня пока нет.
 
Напомним, в первой половине сезона игрок забил 7 мячей за «Карпаты». Игроку - 25 лет, за украинскую команду он выступает второй сезон. До этого играл в шведском, российском и аргентинских клубах.
 

Источник — ТК Футбол

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