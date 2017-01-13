Никита ШЕВЧЕНКО: «Сельта? Шансы у всех 50 на 50»

© ФК Шахтер Донецк. Никита Шевченко

Голкипер «Шахтера» Никита Шевченко поделился ожиданиями от битвы с испанской «Сельтой» в 1/16 финала Лиги Европы.

- Соперник неплохо идет в чемпионате Испании, так что будет интересно. Надо будет готовиться. Я думаю, что тренерский штаб разберет и укажет, что нам надо делать.

- «Шахтер» – фаворит противостояния?

- Шансы до матча у всех 50 на 50, а после второго поединка посмотрим, кто был фаворитом, а кто нет.

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.