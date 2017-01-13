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Никита ШЕВЧЕНКО: «Сельта? Шансы у всех 50 на 50»

Вратарь «Шахтера» настраивается на противостояние с испанцами в 1/16 финала Лиги Европы

  • 13.01.2017 11:54
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ФК Шахтер Донецк. Никита Шевченко
© ФК Шахтер Донецк. Никита Шевченко

Голкипер «Шахтера» Никита Шевченко поделился ожиданиями от битвы с испанской «Сельтой» в 1/16 финала Лиги Европы.

- Соперник неплохо идет в чемпионате Испании, так что будет интересно. Надо будет готовиться. Я думаю, что тренерский штаб разберет и укажет, что нам надо делать.

- «Шахтер» – фаворит противостояния?
- Шансы до матча у всех 50 на 50, а после второго поединка посмотрим, кто был фаворитом, а кто нет.

Источник — ТК Футбол

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