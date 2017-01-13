Юрий ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ: «Фамилий называть не будем»

© fc-metalist.com, Юрий Дячук-Ставицкий

И.о. генерального директор «Карпат» Юрий Дячук-Ставицкий рассказал о возможных трансферах команды.

- Шабанов будет в «Карпатах»? Он едет на сборы?

- Неизвестно, будет ли. На сборы не едет.

- Расскажите, кто отправился на сборы.

- Фамилий не будем говорить, потому что неизвестно, будут игроки у нас или не будут. Те футболисты еще как-то связаны с другими клубами. Клубы нам дали возможность их просмотреть. Тогда мы будем решать вопрос трансферов.

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.