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Юрий ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ: «Фамилий называть не будем»

Представитель «Карпат» не стал раскрывать карты в трансферной политике клуба

  • 13.01.2017 11:50
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fc-metalist.com, Юрий Дячук-Ставицкий
© fc-metalist.com, Юрий Дячук-Ставицкий
И.о. генерального директор «Карпат» Юрий Дячук-Ставицкий рассказал о возможных трансферах команды.
 
- Шабанов будет в «Карпатах»? Он едет на сборы?
- Неизвестно, будет ли. На сборы не едет.
 
- Расскажите, кто отправился на сборы.
- Фамилий не будем говорить, потому что неизвестно, будут игроки у нас или не будут. Те футболисты еще как-то связаны с другими клубами. Клубы нам дали возможность их просмотреть. Тогда мы будем решать вопрос трансферов.
 

Источник — ТК Футбол

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