Юрий ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ: «Фамилий называть не будем»

И.о. генерального директор «Карпат» Юрий Дячук-Ставицкий рассказал о возможных трансферах команды.
- Шабанов будет в «Карпатах»? Он едет на сборы?
- Неизвестно, будет ли. На сборы не едет.
- Расскажите, кто отправился на сборы.
- Фамилий не будем говорить, потому что неизвестно, будут игроки у нас или не будут. Те футболисты еще как-то связаны с другими клубами. Клубы нам дали возможность их просмотреть. Тогда мы будем решать вопрос трансферов.
Источник — ТК Футбол
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