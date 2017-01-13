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Данченко и Коркишко будут тренироваться с Черноморцем

Одесский клуб проведет втягивающий сбор в Совиньоне

  • 13.01.2017 11:38
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ФК Динамо Киев. Дмитрий Коркишко
© ФК Динамо Киев. Дмитрий Коркишко

Генеральный директор одесского клуба Сергей Керницкий рассказал о планах подготовки к весенней части сезона.

- Как и было запланировано ранее, - сказал один из руководителей «моряков», - зимние каникулы наших футболистов продлятся с 14 декабря по 14 января.

 После того, как команда пройдет медкомиссию, она приступит к втягивающему сбору, который состоится у себя в Совиньоне. Здесь же будут сыграны два контрольных матча. 27 января игроки и тренеры отправятся на трехнедельный сбор в Турцию, где пробудут до 17 февраля и проведут ориентировочно восемь спаррингов.

 Керницкий подтвердил уход из команды Евгения Боровика и Артема Филимонова, окончание аренды принадлежащих столичному «Динамо» Владислава Калитвинцева и Александра Андриевского, а также подписание контракта с экс-защитником запорожского «Металлурга» и «Металлиста» Александром Каплиенко, так и не заигравшим в турецком «Аланьяспоре».

 Кроме того, на первом сборе под руководством Александра Бабича будут работать арендованный у «Шахтера» Олег Данченко и рассматривавший предложения от других клубов Дмитрий Коркишко.

 Михаил СПИВАКОВСКИЙ

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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