Иван ОРДЕЦ: «Сельта отбирает очки у грандов, будет сложно»

© ФК Шахтер Донецк. Иван Ордец

Защитник «Шахтера» Иван Ордец поделился мнением о сопернике «горняков» в 1\16 финала Лиги Европы, испанской «Сельте».

- Это испанская команда, все прекрасно понимают, что они хорошо играют в пас, контролируют игру. Будет очень нелегко играть на выезде, так как они отбирают очки у лидеров, грандов чемпионата Испании.

Источник — ТК Футбол

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