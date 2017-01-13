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Иван ОРДЕЦ: «Сельта отбирает очки у грандов, будет сложно»

Игрок «Шахтера» поделился ожиданиями от битвы с испанским клубом в Лиге Европы

  • 13.01.2017 11:24
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ФК Шахтер Донецк. Иван Ордец
© ФК Шахтер Донецк. Иван Ордец

Защитник «Шахтера» Иван Ордец поделился мнением о сопернике «горняков» в 1\16 финала Лиги Европы, испанской «Сельте».

- Это испанская команда, все прекрасно понимают, что они хорошо играют в пас, контролируют игру. Будет очень нелегко играть на выезде, так как они отбирают очки у лидеров, грандов чемпионата Испании.

Источник — ТК Футбол

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