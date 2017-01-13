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Барселона купит Срну только в случае продажи одного из игроков

Капитан донецкого «Шахтера» все еще может перебраться в Испанию

  • 13.01.2017 11:14
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ФК Шахтер, Дарио Срна
© ФК Шахтер, Дарио Срна
Генеральный директор Барселоны Оскар Грау рассказал о принципах работы каталонцев на трансферном рынке в январе.
 
«Наш бюджет остается таким же, каким и был. Если мы никого не продадим, то никого и не подпишем», — говорит один из руководителей блаугранас.
 
В последнее время в Барселону активно сватают капитана Шахтера Дарио Срну, однако испанский клуб не может из-за необходимости соблюдения финансового фейр-плэй, предложить хорвату должный уровень оплаты труда, а потому сделка может и не состоятся.
 
Вероятнее всего, подхлестнуть Барселону к проведению этого трансфера может продажа правого фулбека Алеша Видаля, который играет малозаметную роль в команде, однако вырученные средства от его продажи могут значительно улучшить экономическую ситуацию в каталонском клубе.
 
Напомним, ранее сообщалось, что Дарио Срна намерен решить вопрос с потенциальным переходом в Барселону до выхода из отпуска, который для него в Шахтере запланирован на 14 января.
 

Источник — Шахта

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